Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη περιμένουν το πρώτο τους παιδί, με το ζευγάρι να αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη μέσα από μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, με ένα βίντεο από τη θάλασσα. Η Αναστασία Δεληγιάννη εμφανίζεται με το μαγιό της στην παραλία και στην κοιλιά της έχει σχηματιστεί με αντηλιακό το «ΗΒ», ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο Ηλίας Βρεττός.

Λίγο αργότερα αποκαλύπτεται και το δεύτερο μέρος του μηνύματος. Ο τραγουδιστής γράφει στην κοιλιά της συζύγου του «ΗΒ2», δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό του συμβολικό στίγμα στην ανακοίνωση της εγκυμοσύνης.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια φράση που συνδέει το χαρμόσυνο νέο με το τραγούδι «Πρόστιμο», που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Ηλίας Βρεττός.

«ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το «ΗΒ2» στην κοιλιά της Αναστασίας και το νέο κεφάλαιο

Η εγκυμοσύνη έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο του ζευγαριού, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 στην Εύβοια. Η Αναστασία Δεληγιάννη εργάζεται ως personal trainer, ενώ ο Ηλίας Βρεττός έχει μιλήσει κατά καιρούς για την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια.

Από την αρχή της σχέσης τους, οι δυο τους είχαν επιλέξει να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα. Ο τραγουδιστής, ωστόσο, είχε αναφερθεί δημόσια στη σύζυγό του και στη σχέση τους, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ως ζευγάρι.

Λίγο πριν από τον γάμο τους, είχε περιγράψει τη σχέση τους ως μια σχέση που τον «ισορροπεί», ενώ είχε εξηγήσει πως οι διαφορετικοί χαρακτήρες τους είναι τελικά εκείνοι που τους φέρνουν πιο κοντά.