Με χιουμοριστική διάθεση τοποθετήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, σχολιάζοντας την εικόνα του σώματός της και την απώλεια των κιλών της εγκυμοσύνης.

Αφορμή στάθηκε η ατάκα που πέταξε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, λέγοντας: «Α, ρε Παναγιώτη, τι σου δώσαμε». Τότε, η Κατερίνα Καινούργιου πήρε τον λόγο και απάντησε ανοιχτά για τις αλλαγές στη σιλουέτα της, αποκαλύπτοντας και τις οδηγίες που δίνει στο συνεργείο της εκπομπής.

«Θέλω λίγο γυμναστική»

Σχολιάζοντας το πώς αισθάνεται πλέον με την εμφανισιακή της εικόνα, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Έχω χάσει τα κιλά και η πίσω μου πλευρά δεν είναι η πιο κολακευτική».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε χαμογελώντας: «Τους λέω, “μη με τραβάτε, μόνο μπροστά, μέχρι να γυμναστώ λίγο και να… Πλάκα!”. Θέλω λίγο γυμναστική».