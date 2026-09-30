Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι κατήγγειλε σήμερα την «ανεύθυνη» συμπεριφορά «παπαράτσι» κοντά στο σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά του δευτερότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, αφού έγινε αντιληπτή η παρουσία δύο ανδρών γύρω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

«Η απόφαση φωτογράφων να συμπεριφερθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο γύρω από ένα σχολείο είναι μεγάλη ανευθυνότητα», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι σε αντίδρασή του που μεταβιβάστηκε στο AFP.

«Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μια νόμιμη δραστηριότητα των μέσων και σε φωτογράφους που κάνουν τον γύρο ενός σχολείου, σταματούν για να δουν στο εσωτερικό του συγκροτήματος και παρακολουθούν τα παιδιά που κάνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες», σημείωσε.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 7 και 5 ετών, επέστρεψαν στη Βρετανία στα τέλη Αυγούστου αφού έζησαν έξι χρόνια στις ΗΠΑ ύστερα από οδυνηρή ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.