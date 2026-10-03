Τριάντα χρόνια μετά την εμφάνιση της Κάρολιν Μπέσετ-Κένεντι με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φορέματα της δεκαετίας του ’90, η Χέιλι Μπίμπερ το επανέφερε στο προσκήνιο.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας εμφανίστηκε στο Λονδίνο φορώντας το σαμπανί slip dress του Narciso Rodriguez, το οποίο είχε επιλέξει η Κάρολιν Μπέσετ για το rehearsal dinner πριν από τον γάμο της με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ το 1996.

Η λιτή γραμμή, οι λεπτές τιράντες και η διακριτική κομψότητα του φορέματος παραμένουν χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στη σύγχρονη αισθητική.

Η επιλογή της Μπίμπερ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Κάρολιν Μπέσετ θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της μόδας των ’90s. Το minimal στιλ της, με καθαρές γραμμές και χωρίς υπερβολές, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για σχεδιαστές και celebrities.

Η η ιστορία του φορέματος το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό

Όπως αναφέρει το People, η Μπέσετ το είχε φορέσει σε μια ιδιωτική περίσταση, λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της με τον Κένεντι στο νησί Κάμπερλαντ της Τζόρτζια. Η εικόνα της με το συγκεκριμένο φόρεμα έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφίες της εποχής και συνδέθηκε με το χαρακτηριστικό απλό και κομψό ύφος της.

Η Χέιλι Μπίμπερ επέλεξε να το συνδυάσει με διακριτικά αξεσουάρ, κρατώντας την εμφάνιση κοντά στην αρχική αισθητική του φορέματος. Έτσι, ένα κομμάτι που συνδέθηκε με τη μόδα της δεκαετίας του ’90 βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα ένα διαχρονικό σχέδιο μπορεί να επιστρέψει στη σύγχρονη μόδα.

Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το στιλ της Κάρολιν Μπέσετ λειτουργεί ως έμπνευση για μια νέα γενιά celebrities. Η αισθητική της έχει επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, καθώς η μόδα των ’90s συνεχίζει να επηρεάζει τις σύγχρονες τάσεις.