Η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε για την επιλογή της να πραγματοποιήσει τη βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, εξηγώντας πως η ιδέα αυτή την είχε κερδίσει από την πρώτη στιγμή.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το μοντέλο ανέφερε πως εμπνεύστηκε από τη βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, αλλά και από το γεγονός ότι παλαιότερα πραγματοποιούνταν βαπτίσεις σε φυσικά νερά. Όπως δήλωσε, η τελετή ήταν ιδιαίτερα όμορφη και η μικρή της κόρη δεν ταλαιπωρήθηκε καθόλου.

«Ήταν ονειρεμένα. Ήμασταν στην Αγία Μαρίνα, εκεί πραγματοποιήθηκε η βάπτιση. Από την αρχή το ήθελα. Το είχα δει κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια και έλεγα ότι αν ποτέ αποκτήσω παιδί, θα θέλω πολύ να το κάνω. Μετά λίγο διάβασα, έψαξα ότι ο Χριστός είχε βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά οι Χριστιανοί βαφτιζόντουσαν στο ποτάμι, στη θάλασσα, κτλ. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός. Το κοριτσάκι μας, μέχρι που την γδύσαμε να μπει στη θάλασσα κοιμόταν. Δεν πήρε χαμπάρι. Εκείνη την στιγμή που ξύπνησε έκλαψε για λίγο. Μέχρι εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε η Νεσχάν Μουλαζίμ, όλοι οι καλεσμένοι φορούσαν μπεζ και λευκά ρούχα, όπως τους είχε ζητήσει η ίδια: «Είχα ζητήσει από όλους τους καλεσμένους να φορούν λευκά για να έχει μια πολύ ωραία ισορροπία. Δεχτήκανε όλοι και ήρθανε με λευκά και μπεζ χρώματα και ήταν πολύ ωραίο το περιβάλλον», ανέφερε. Νονά της κόρης της ήταν η Βασιλική Τσεκούρα, με την οποία είναι φίλες εδώ και 24 χρόνια.

Ο λόγος που την ονόμασε Νεσχάν Αέλια

Για το όνομα που έδωσαν στην κόρη τους, εξήγησε: «Θέλαμε να βάλουμε και ένα ακόμη όνομα, εκτός του ελληνικού που το είχα βρει εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο μπαμπάς της ήθελε να βρούμε και ένα τούρκικο. Το δικό μου όνομα είναι σπάνιο και σημαίνει “μοναδική”, οπότε ο πατέρας της το επέλεξε. Να το πούμε αυτό γιατί όλοι λένε “μα καλά έβαλε το όνομά της στην κόρη της;”. Εγώ τη φωνάζω Αέλια. Όλοι».