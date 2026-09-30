Ο Σον «Diddy» Κομπς φέρεται να διατηρεί έναν ιδιαίτερα άνετο τρόπο ζωής μέσα στη φυλακή όπου εκτίει την ποινή του, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News που βασίζεται σε μαρτυρίες πρώην συγκρατούμενών του.

Ο διάσημος μουσικός παραγωγός, ο οποίος εκτίει ποινή 50 μηνών για αδικήματα που σχετίζονται με μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία, βρίσκεται στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ.

Όπως αναφέρει η New York Post, πηγές που μίλησαν στο NBC News υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Diddy φέρεται να έχει δημιουργήσει έναν κύκλο κρατουμένων που τον βοηθούν σε καθημερινές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα και το πλύσιμο των ρούχων του.

Sean 'Diddy' Combs living VIP life behind bars with massages, alcohol, nude photos and a cell phone: report https://t.co/Eh4ZXVrKbY pic.twitter.com/Pd6out2Gyp — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Οι καταγγελίες για κινητά, αλκοόλ και ειδική μεταχείριση

Το δημοσίευμα του NBC News αναφέρει ότι ο Diddy φέρεται να είχε πρόσβαση σε παράνομα κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων χρησιμοποιούσε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθούσε περιεχόμενο από το διαδίκτυο. Παράλληλα, πηγές ισχυρίζονται ότι είχε στην κατοχή του ένα τροποποιημένο tablet για παρακολούθηση ταινιών και ντοκιμαντέρ.

Οι ίδιες μαρτυρίες κάνουν λόγο και για πρόσβαση σε αλκοόλ, καθώς και για ανταλλαγές μεταξύ κρατουμένων, με τον Diddy να φέρεται να συμμετείχε σε συγκεντρώσεις όπου καταναλωνόταν ποτό. Επιπλέον, αναφέρεται πως κάποιοι συγκρατούμενοι μαγείρευαν ειδικά γεύματα για εκείνον, όπως κοτόπουλο με κάρυ, πίτσες και εμπανάδας.

Εκπρόσωπος του Diddy απάντησε στο δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται ως «προνομιακή ζωή» δεν αποτελούν κάτι διαφορετικό από τη συνηθισμένη καθημερινότητα ενός κρατούμενου.

Η καταδίκη και η πορεία προς την αποφυλάκιση

Ο Diddy κρίθηκε ένοχος το 2025 για δύο κατηγορίες που αφορούν μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία, ενώ αθωώθηκε από τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων μέσω βίας, απάτης ή εξαναγκασμού, καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει να μεταφερθεί στο Fort Dix, λόγω του προγράμματος απεξάρτησης που λειτουργεί στη συγκεκριμένη φυλακή και το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ποινής.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, η ημερομηνία αποφυλάκισής του έχει μετακινηθεί και πλέον τοποθετείται στις 21 Ιανουαρίου 2028, ενώ η πλευρά του συνεχίζει τη νομική προσπάθεια μέσω έφεσης.