Η Ελένη Χατζίδου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το τέλος της συνεργασίας της με το STAR και τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του καναλιού.

«Εμένα μου αρέσει η Ζήνα περισσότερο στο κοινωνικό που ξέρει πολύ καλά πώς να το κάνει. Δεν την έχω συνηθίσει στο lifestyle. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί το θέμα είναι ο κόσμος τι λέει», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Κόπηκε η πρωινή ζώνη, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα και ήρθε κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να συγκρίνω την εκπομπή που έκανα εγώ με την εκπομπή της Ζήνας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Φύγαμε με πολύ ωραία συζήτηση, αλλά ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Λέγαμε θα γεράσουμε στο “Breakfast”», σχολίασε στο τέλος.