Η κόρη του ηθοποιού Τσαντ Λόου και της παραγωγού Κιμ Πέιντερ, Φιόνα Χέπλερ Λόου, πέθανε σε ηλικία 13 ετών.

Σε δήλωση στο περιοδικό PEOPLE την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια Λόου ανέφερε: «Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα».

Η οικογένεια έκανε λόγο για «ένα αγαπημένο κορίτσι, έξυπνο, δημιουργικό και με μεγάλη αγάπη για τον χορό».

«Οι αδελφές της τη λάτρευαν και οι γονείς της την αγαπούσαν βαθιά», ανέφερε η οικογένεια, προσθέτοντας: «Στην πραγματικότητα, ήταν το φως της ζωής μας».

«Ο θάνατός της είναι καταστροφικός για ολόκληρη την οικογένειά μας και ζητάμε προσευχές και ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει δυσκολίες με την ψυχική υγεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας 988 Suicide & Crisis Lifeline, καλώντας ή στέλνοντας μήνυμα στο 988», επισήμαναν ακόμη.

Ο 58χρονος Τσαντ Λόου και η 52χρονη Κιμ Πέιντερ απέκτησαν τη Φιόνα στις 16 Νοεμβρίου 2012. Ήταν η δεύτερη από τις τρεις κόρες του ζευγαριού. Η μεγαλύτερη κόρη τους, Μέιμπελ Πέιντερ, είναι 17 ετών, ενώ η μικρότερη, Νίξι Μπάρμπαρα, είναι 10 ετών.

Πέρυσι, ο Τσαντ – ο μικρότερος αδελφός του 62χρονου ηθοποιού Ρομπ Λόου – είχε μοιραστεί στο Instagram μια ανάρτηση για να γιορτάσει την είσοδο της Φιόνα στην εφηβεία.

Τα γενέθλια της Φιόνα γιορτάστηκαν μετά τη συγκλονιστική απώλεια του σπιτιού της οικογένειας στη φωτιά του Pacific Palisades στις αρχές του 2021. Τον Φεβρουάριο, ο Τσαντ είχε αναφέρει ότι η οικογένεια επέστρεψε για να δει τα απομεινάρια του σπιτιού όπου είχαν μεγαλώσει και οι τρεις κόρες τους.

«Σχεδόν έναν μήνα μετά την εκκένωση, τα κορίτσια μας μπόρεσαν επιτέλους να επιστρέψουν για να δουν τι απέμεινε από το σπίτι τους», είχε γράψει τότε σε ανάρτησή του στο Instagram. «Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν όλη αυτή τη συντριπτική εμπειρία δεν είναι τίποτα λιγότερο από αξιοθαύμαστος. Θαυμάζω το πνεύμα και την ανθεκτικότητά τους. Το να τις βοηθήσω να περάσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι ο μοναδικός μου σκοπός. Το να είμαι πατέρας τους είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή της ζωής μου».