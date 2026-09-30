Ο Trannos ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος και το ζευγάρι βρίσκεται σε μια νέα φάση της ζωής του.

Ο γνωστός τράπερ εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια χωρίς τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά του στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και επιβεβαίωσε πως σύντομα θα γίνει πατέρας. Με το γνωστό του χιούμορ, σχολίασε τη νέα αυτή περίοδο λέγοντας πως «τραβάμε την ανηφόρα».

Αναφερόμενος στο παιδί που περιμένουν, ο Trannos είπε: «Έχουμε δυσκολίες. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Τραβάμε τα ζόρια και την ανηφόρα. Προχωράμε. Έρχεται η ανηφόρα, εδώ είμαστε για να την παλέψουμε. Έρχεται, κοντεύει, κοντεύει, κοντά είναι».