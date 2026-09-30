Ο Τζον Κιούζακ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την τελευταία του εμφάνιση σε podcast, καθώς πολλοί θεατές σχολίασαν την αλλαγή στην εικόνα του. Ο 60χρονος ηθοποιός, γνωστός από ταινίες που σημάδεψαν τη δεκαετία του ’80 και του ’90, όπως το «Say Anything», το «Serendipity» και το «Con Air», εμφανίστηκε στο «Happy Sad Confused with Josh Horowitz» και η εμφάνισή του προκάλεσε πλήθος σχολίων, όπως σημειώνεται σε άρθρο της Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπου μίλησε για την καριέρα του και τις εμβληματικές του ταινίες, αρκετοί χρήστες στα social media σχολίασαν το πρόσωπό του, με κάποιους να υποστηρίζουν πως ίσως έχει κάνει αισθητικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ ο ίδιος ο ηθοποιός δεν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση.

Τα σχόλια των θαυμαστών και η υπεράσπιση του ηθοποιού

Η εμφάνιση του Τζον Κιούζακ δημιούργησε έντονη συζήτηση στα σχόλια της εκπομπής. Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους για την αλλαγή στην εμφάνισή του, ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν, υπενθυμίζοντας ότι πλέον είναι 60 ετών.

Πολλοί θαυμαστές στάθηκαν περισσότερο στην προσωπικότητα και την πορεία του, γράφοντας θετικά σχόλια για την καριέρα του και τις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Ο Τζον Κιούζακ παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός για τους ρόλους του σε ταινίες ενηλικίωσης και ρομαντικές κομεντί που άφησαν εποχή.

Η αποκάλυψη για το «Breaking Bad» και η πορεία του στο Χόλιγουντ

Στη συνέντευξή του, ο Τζον Κιούζακ αναφέρθηκε και στην παλιά φήμη που τον ήθελε να έχει απορρίψει τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ στη σειρά «Breaking Bad», έναν ρόλο που τελικά υποδύθηκε ο Μπράιαν Κράνστον. Ο ηθοποιός ανέφερε πως, καθώς δεν θυμόταν να του έχει γίνει ποτέ σχετική πρόταση, αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον δημιουργό της σειράς, Βινς Γκίλιγκαν, για να ξεκαθαρίσει αν η συγκεκριμένη ιστορία είχε βάση. Όπως αποκάλυψε, ο Βινς Γκίλιγκαν του απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί.

Τα τελευταία χρόνια ο Τζον Κιούζακ έχει εμφανιστεί σε λιγότερες κινηματογραφικές παραγωγές στις ΗΠΑ, ενώ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η μειωμένη παρουσία του στο Χόλιγουντ σχετίζεται με τη δυσκολία χρηματοδότησης νέων projects και όχι με έλλειψη ενδιαφέροντος για την υποκριτική.