Για πρώτη φορά η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος απαθανατίζονται μαζί σε δημόσια εμφάνιση, με τις κοινές τους φωτογραφίες να έρχονται στο φως μέσα από το περιοδικό ΟΚ!.

Η παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φαίνεται πως διανύει μια όμορφη περίοδο στο πλευρό του επιχειρηματία. Τα στιγμιότυπα που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» δείχνουν το ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές από πρόσφατη εξόρμησή του στους Παξούς, απολαμβάνοντας τον χρόνο του δίπλα στη θάλασσα.

Η γνωριμία της Σίσσυς Χρηστίδου με τον Στέφανο Νεδέλκο φέρεται να έγινε το Πάσχα του 2026 στην Κέρκυρα, όπου ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παρουσιάστρια βρέθηκε αρκετές φορές στην Κέρκυρα, όπου πέρασε μέρος των διακοπών της μαζί με τους δύο γιους της, Φίλιππο και Μάικ.

Οι νέες φωτογραφίες αποτελούν την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης της με τον Στέφανο Νεδέλκο, καθώς μέχρι σήμερα απέφευγε να μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή.