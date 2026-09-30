Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες ώρες του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το TMZ, βίντεο που καταγράφηκε από τον ίδιο τον 27χρονο γιο της Σίντι Κρόσφορντ μέσα στο κέντρο «Resolutions Living» το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 22:00, τον δείχνει να περιηγείται στους χώρους του σπιτιού και να παρουσιάζει το δωμάτιό του. Το βίντεο τραβήχτηκε μια μέρα πριν από τον θάνατό του.

Πηγές που επικαλείται το TMZ υποστηρίζουν ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε κάνει χρήση ουσιών νωρίτερα εκείνη την ημέρα και ένιωθε πως έχανε τον έλεγχο της κατάστασής του. Όπως αναφέρεται, ο συνοδός νηφαλιότητας (sober coach) που τον υποστήριζε επικοινώνησε με το κέντρο αποτοξίνωσης ζητώντας να τον φιλοξενήσουν, ενημερώνοντας, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ότι είχε κάνει χρήση.

Οι καταγγελίες για τη δομή φιλοξενίας

Το TMZ αναφέρει πως επαγγελματίες του χώρου της απεξάρτησης χαρακτήρισαν βασικό κανόνα το να μην εισάγεται σε κέντρο αποτοξίνωσης ένα άτομο που βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών, καθώς τέτοιες εγκαταστάσεις προορίζονται κυρίως για άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία σταθερής αποχής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο συνοδός του είχε προγραμματίσει να τον μεταφέρει σε άλλο κέντρο απεξάρτησης τις επόμενες ημέρες, όμως αναζητούσε έναν χώρο για να μείνει προσωρινά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ συνέχισε τη χρήση ουσιών μέσα στο κέντρο πριν βρεθεί νεκρός το πρωί της Κυριακής.

Η διοίκηση της «Resolutions Living» φέρεται να προχώρησε στην απόλυση του υπεύθυνου εισαγωγών μετά το περιστατικό, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί δημόσιες απαντήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από το TMZ και από πηγές που επικαλείται το μέσο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ παραμένουν υπό διερεύνηση.