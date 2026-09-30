Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», όπου μίλησε για την Άννα Βίσση.

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στην απομάκρυνσή τους, υποστηρίζοντας πως η Άννα Βίσση επέλεξε να τον κρατήσει μακριά από τη ζωή της, καθώς, όπως ανέφερε ο ίδιος, θεωρούσε ότι η παρουσία του δίπλα της συνδεόταν με την επιθυμία για δημοσιότητα.

«Την Άννα την λατρεύω εδώ και χρόνια, εκείνη είπε “δεν θέλω”, είναι επιλογή της και κανένα πρόβλημα. Η Άννα μ’ αρέσει πάντα γι’ αυτό που είναι η ερμηνεία. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια, και της το έχω πει και της ίδιας που μ’ αρέσουν, που κλείνω τα μάτια για να τα απολαύσω», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Έκανε μια επιλογή να με αποβάλλει από τη ζωή της, γιατί θεώρησε ότι εγώ τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος όταν είπα τα ρούχα αυτά είναι χάλια. Το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί έχω τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν μπορείς να πλακώνεις ένα ωραίο στήθος, που έτσι και αλλιώς το εμφανίζεις παντού πριν, να το κάνεις με τρία layers, να το πλακώνεις. Δεν μου κάνει. Ρούχο από δερματίνη δεν μπορεί να φοράς όταν θα κάνεις τόση ώρα performance και θα ιδρώσεις, θα σε στενέψει, γιατί θα κάνει ένα fit που δεν είναι. Αλλά τη δικαιολογώ, ότι κι εγώ πολλές φορές κάνω ένα ρούχο που είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά είναι η πανοπλία μου για να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Και αυτό το δικαιολογώ. Είμαι άνθρωπος με εμπειρία στο styling», πρόσθεσε στη συνέχεια ο κριτής του GNTM 7.

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