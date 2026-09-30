Ο Ερμής περνά στον Σκορπιό και φέρνει στο προσκήνιο για τα ζώδια σήμερα ζητήματα που απαιτούν περισσότερη σκέψη, ουσιαστικές συζητήσεις και ξεκάθαρες αποφάσεις. Παράλληλα, η Σελήνη στους Διδύμους ενισχύει την επικοινωνία, τις επαφές και την ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι όψεις της Σελήνης με τον Άρη, τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό μεταβάλλουν το σκηνικό για κάθε ζώδιο. Η ημέρα συνδέεται με πρωτοβουλίες, δημιουργικές ιδέες, προσωπικές επαφές αλλά και αποφάσεις που χρειάζονται προσεκτική διαχείριση. Δείτε αναλυτικά τι φέρνει σήμερα για έρωτα, εργασία, οικονομικά και προσωπικές σχέσεις.

Κριός

Ο Ερμής στον Σκορπιό σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις πιο βαθιά ανθρώπους, σχέσεις και καταστάσεις που μέχρι τώρα ίσως αντιμετώπιζες πιο επιφανειακά, αγαπητέ Κριέ. Οι επόμενες εβδομάδες συνδέονται με συζητήσεις για προσωπική εξέλιξη, δύναμη, δεσμεύσεις αλλά και συνεργασίες που μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία.

Η Σελήνη στους Διδύμους ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας και σε κάνει να αναζητάς περισσότερες πληροφορίες πριν καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα. Μην περιοριστείς μόνο σε όσα θέλεις εσύ να πεις. Όσα θα ακούσεις από τους άλλους μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικά.

Το απόγευμα, οι όψεις της Σελήνης με τον Άρη, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα ενισχύουν την ανάγκη σου να περάσεις από τη σκέψη στην πράξη. Είναι μια στιγμή κατά την οποία μπορείς να παρουσιάσεις πιο καθαρά τις ικανότητές σου και να διεκδικήσεις χώρο μέσα σε ένα επαγγελματικό ή προσωπικό περιβάλλον.

Αργότερα, η σύνδεση της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια εξέλιξη που θα σε κάνει να κινηθείς διαφορετικά από ό,τι είχες αρχικά υπολογίσει.

Ταύρος

Για τον Ταύρο, η είσοδος του Ερμή στον Σκορπιό στρέφει την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις συναίσθημα και επιθυμίες. Οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να γίνουν αφορμή για περισσότερη ειλικρίνεια στις σχέσεις σου, αλλά και για να δώσεις χώρο στην καλλιτεχνική και δημιουργική σου πλευρά.

Μίλησε για όσα αισθάνεσαι αντί να περιμένεις από τους άλλους να τα καταλάβουν μόνοι τους. Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της από το ζώδιό σου και περνά στους Διδύμους, δίνοντάς σου την ευκαιρία να αναγνωρίσεις συναισθηματικές δυσκολίες που σε έχουν κρατήσει πίσω.

Καθώς περνά η ημέρα, οι όψεις με τον Άρη, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου να μετατρέψεις μια σκέψη σε συγκεκριμένη κίνηση. Αν εμφανιστεί κούραση ή έλλειψη κινήτρου, μην αφήσεις την ανησυχία να ακυρώσει όσα έχεις ήδη αποφασίσει.

Το βράδυ, η επαφή της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να συνδέσει μια έξυπνη επιλογή με ένα άμεσο αποτέλεσμα. Ένα διαφορετικό βήμα από αυτά που συνηθίζεις μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις μια κατάσταση.

Δίδυμοι

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και σου δίνει περισσότερη κινητικότητα, ενέργεια και διάθεση να ασχοληθείς με όσα απαιτούν άμεση ανταπόκριση, αγαπητέ Δίδυμε. Παράλληλα, ο Ερμής στον Σκορπιό κάνει πιο έντονη την ικανότητά σου να εντοπίζεις λεπτομέρειες που περνούν απαρατήρητες από τους άλλους.

Αυτή η παρατηρητικότητα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη τόσο στην προσωπική σου ζωή όσο και στην εργασία. Πληροφορίες που μέχρι τώρα δεν είχες προσέξει ενδέχεται να σου δώσουν μια διαφορετική εικόνα για ένα ζήτημα και να σε βοηθήσουν να πάρεις πρωτοβουλίες.

Η όψη της Σελήνης με τον Άρη το απόγευμα σε ωθεί να κινηθείς χωρίς να αναβάλεις άλλο μια απόφαση. Στη συνέχεια, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας προσθέτουν μεγαλύτερο βάθος στις κινήσεις σου και σε βοηθούν να αντιληφθείς πού μπορείς πραγματικά να ασκήσεις επιρροή.

Το βράδυ, η σύνδεση της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να φέρει περισσότερη προσοχή πάνω σου. Μια διαφορετική επιλογή ή μια ασυνήθιστη ιδέα ενδέχεται να ξεχωρίσει περισσότερο από όσο περίμενες.

Καρκίνος

Ο Ερμής στον Σκορπιό κάνει πιο εύκολη για σένα την έκφραση συναισθημάτων και ανοίγει έναν κύκλο στον οποίο η δημιουργικότητα μπορεί να γίνει βασικό εργαλείο επικοινωνίας, αγαπητέ Καρκίνε. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Άφησε χώρο και στη φαντασία.

Η Σελήνη στους Διδύμους δημιουργεί την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τον θόρυβο της ημέρας. Μερικές στιγμές ησυχίας μπορούν να σου επιτρέψουν να βάλεις σε σειρά σκέψεις που έχουν συσσωρευτεί.

Η σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε εξωτερικό χώρο, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά όταν ο Άρης ενεργοποιηθεί το απόγευμα. Μέσα από την κίνηση μπορείς να αφήσεις πίσω σου ένταση που έχει δημιουργηθεί χωρίς να το έχεις αντιληφθεί.

Καθώς η Σελήνη σχηματίζει όψεις με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό, μπορεί να εμφανιστούν εξελίξεις που θα σου δημιουργήσουν περισσότερη αισιοδοξία. Άφησε χώρο σε ό,τι καλό προκύψει χωρίς να επιτρέψεις στον φόβο ή στην αμφιβολία να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζεις.

Λέων

Οι επόμενες εβδομάδες σε καλούν να συνδυάσεις περισσότερο το συναίσθημα με τη σκέψη, αγαπητέ Λέοντα. Ο Ερμής στον Σκορπιό ανοίγει έναν κύκλο προσωπικής επεξεργασίας, μέσα στον οποίο η κατανόηση των συναισθημάτων σου αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Η Σελήνη στους Διδύμους φέρνει περισσότερες επαφές και σε κάνει να βλέπεις με διαφορετικό τρόπο τους ανθρώπους γύρω σου. Μια χρήσιμη υπενθύμιση για σήμερα είναι ότι δεν γνωρίζεις πάντοτε τι συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου.

Δείξε κατανόηση στην οικογένεια, στους φίλους αλλά και στις καθημερινές σου συναναστροφές. Παράλληλα, αναζήτησε ανθρώπους που έχουν παρόμοιο ενθουσιασμό και ενδιαφέροντα με εσένα. Ένας τέτοιος κύκλος μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος μέσα στον οποίο θα αναπτύξεις σχέδια που σε ενδιαφέρουν.

Οι όψεις της Σελήνης με τον Άρη, τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό ενισχύουν την ανάγκη να στηρίξεις και εσύ ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν τα δικά τους σχέδια. Μέσα από τέτοιες επαφές μπορεί να δημιουργηθεί μια φιλία με διάρκεια.

Παρθένος

Ο Ερμής στον Σκορπιό ενισχύει την παρατηρητικότητά σου και σε βοηθά να αναγνωρίζεις πληροφορίες που δεν λέγονται πάντα ανοιχτά, αγαπητέ Παρθένε. Τις επόμενες εβδομάδες το ένστικτό σου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο όταν κάτι δεν σου φαίνεται απολύτως ξεκάθαρο.

Η Σελήνη στους Διδύμους φέρνει μπροστά σου ένα ζήτημα που απαιτεί επιλογή. Πριν πάρεις θέση, προσπάθησε να εξετάσεις όλες τις διαθέσιμες εκδοχές χωρίς να επιτρέψεις σε τρίτους να επηρεάσουν υπερβολικά τη σκέψη σου.

Το απόγευμα, η ενεργοποίηση του Άρη μπορεί να αυξήσει την ένταση γύρω από μια απόφαση. Η συνεργασία με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση εμποδίων και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Οι όψεις της Σελήνης με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα προσθέτουν μεγαλύτερο βάθος στην εικόνα. Αργότερα, η σύνδεση με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια λύση ή μια εξέλιξη που δεν είχες συμπεριλάβει στον αρχικό σου σχεδιασμό.

Ζυγός

Ο Ερμής αφήνει το ζώδιό σου και περνά στον Σκορπιό, γεγονός που μπορεί να σε κάνει να χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο προτού βάλεις σε λέξεις όσα σκέφτεσαι, αγαπητέ Ζυγέ. Δεν χρειάζεται να βιαστείς να απαντήσεις σε κάθε ερώτηση ή να πάρεις θέση για κάθε ζήτημα.

Οι επόμενες εβδομάδες προσφέρονται περισσότερο για παρατήρηση, επεξεργασία πληροφοριών και καλύτερη οργάνωση της σκέψης. Όταν η Σελήνη στους Διδύμους ενεργοποιήσει την επικοινωνία, μια προσεκτική ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω σου μπορεί να αποκαλύψει συμπτώσεις ή στοιχεία που δεν είχες συνδέσει μεταξύ τους.

Η όψη με τον Άρη δημιουργεί διάθεση για νέες εμπειρίες και διαφορετικές επαφές. Παράλληλα, οι συνδέσεις της Σελήνης με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα μπορούν να οδηγήσουν σε συναντήσεις που έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

Το βράδυ, ο Ουρανός προσθέτει το στοιχείο του απρόβλεπτου. Μια νέα γνωριμία ή μια απρόσμενη συζήτηση μπορεί να ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο σκέψης.

Σκορπιός

Ο Ερμής περνά στον Σκορπιό και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεσαι και εκφράζεις τις σκέψεις σου, αγαπητέ Σκορπιέ. Οι επόμενες εβδομάδες σε βοηθούν να επιστρέψεις σε προσωπικούς στόχους και να εξετάσεις κατά πόσο παραμένουν σημαντικοί για σένα.

Η επικοινωνία γίνεται πιο άμεση και μπορείς να εξηγήσεις καλύτερα τι χρειάζεσαι και τι επιθυμείς. Όσο πιο καθαρά εκφράζεις τις προθέσεις σου, τόσο ευκολότερα μπορούν να σε προσεγγίσουν άνθρωποι που θέλουν να στηρίξουν τα σχέδιά σου.

Η Σελήνη στους Διδύμους στρέφει την προσοχή στις συνεργασίες και στις σχέσεις που έχουν ήδη αποκτήσει ουσιαστικό βάρος στη ζωή σου. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις τα πάντα μόνος σου.

Καθώς περνά το απόγευμα, οι όψεις της Σελήνης με τον Άρη, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα ενισχύουν τη διάθεση για κοινή δράση. Η σύνδεση με τον Ουρανό αργότερα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τις δυνατότητες ενός σχεδίου όταν υπάρχει δίπλα σου η κατάλληλη υποστήριξη.

Τοξότης

Ο Ερμής στον Σκορπιό σε οδηγεί σε περισσότερη εσωτερική επεξεργασία και σε κάνει να εξετάζεις τι χρειάζεται πραγματικά αλλαγή στη ζωή σου, αγαπητέ Τοξότη. Οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να σε βοηθήσουν να αναγνωρίσεις ποια στοιχεία χρειάζονται αναθεώρηση και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις καλύτερα όσα ήδη διαθέτεις.

Μπορεί να αναζητήσεις περισσότερη ιδιωτικότητα και χρόνο μόνο για σένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να κλείσεις την πόρτα στους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι.

Με τη Σελήνη στους Διδύμους, οι σχέσεις αποκτούν περισσότερο συναισθηματικό ενδιαφέρον. Μια επαφή μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα που υπήρχαν ήδη αλλά δεν είχαν εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο.

Οι όψεις της Σελήνης με τον Άρη, τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό μπορούν να δημιουργήσουν έντονη χημεία σε μια συγκεκριμένη επαφή. Συμπτώσεις, κοινές σκέψεις ή μια αίσθηση ότι δύο άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο μπορεί να γίνουν πιο εμφανείς.

Αιγόκερως

Η είσοδος του Ερμή στον Σκορπιό σε κάνει να εξετάζεις πιο προσεκτικά τις ισορροπίες μέσα στον κοινωνικό σου κύκλο, αγαπητέ Αιγόκερε. Τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο ποιοι άνθρωποι ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις σχέσεις που έχουν μαζί σου και ποιοι όχι.

Δεν χρειάζεται να αισθάνεσαι υποχρέωση να διατηρείς κάθε κοινωνική επαφή με τον ίδιο τρόπο. Η Σελήνη στους Διδύμους στρέφει παράλληλα την προσοχή στην καθημερινότητα, στην οργάνωση και στις πρακτικές υποχρεώσεις.

Είναι μια καλή στιγμή για να επανεξετάσεις συνήθειες και να βάλεις περισσότερη τάξη στο πρόγραμμά σου. Όσο περνά η ημέρα, οι όψεις με τον Άρη, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα σε καλούν να ξαναδείς στόχους και επιθυμίες που έχεις θέσει.

Αναρωτήσου ποια από αυτά εξακολουθούν να σε εκφράζουν και ποια χρειάζονται αλλαγή. Το βράδυ, η σύνδεση της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να σε οδηγήσει σε διαφορετική αντιμετώπιση μιας κατάστασης που παραμένει ασταθής.

Υδροχόος

Ο Ερμής στον Σκορπιό σε βοηθά να δεις πιο συγκεκριμένα τους στόχους σου και να επανεξετάσεις σχέδια που χρειάζονται προσαρμογή, αγαπητέ Υδροχόε. Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά σου συνδέεται με περισσότερη συγκέντρωση σε επαγγελματικά και προσωπικά σχέδια.

Η Σελήνη στους Διδύμους ενεργοποιεί τη δημιουργική σου πλευρά και μπορεί να κάνει ακόμη και μια συνηθισμένη υποχρέωση πιο ενδιαφέρουσα. Ιδέες που μέχρι τώρα παρέμεναν στο μυαλό σου μπορούν να πάρουν πιο συγκεκριμένη μορφή.

Το απόγευμα, όταν ενεργοποιηθούν ο Άρης, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας, μοιράσου αυτά που σε ενδιαφέρουν με ένα πρόσωπο που έχει ιδιαίτερη θέση στη ζωή σου. Οι διαφορετικές ιδέες σου μπορούν να προκαλέσουν ενδιαφέρον, ειδικά όταν αφήνεις χώρο και στους άλλους να εκφράσουν τη δική τους δημιουργικότητα.

Αργότερα, η σύνδεση της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να οδηγήσει σε μια απρόσμενα έντονη συζήτηση ή επικοινωνία.

Ιχθύες

Ο Ερμής στον Σκορπιό ανοίγει για σένα έναν κύκλο μεγαλύτερης αναζήτησης και διαφορετικής προσέγγισης σε όσα συμβαίνουν γύρω σου, αγαπητέ Ιχθύ. Οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στην πνευματική πλευρά της ζωής σου και να σε κάνουν να αναζητήσεις απαντήσεις ή καθοδήγηση εκεί όπου αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι περισσότερη βοήθεια.

Η Σελήνη στους Διδύμους διευκολύνει την επικοινωνία με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σου και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για συναισθηματική επαφή χωρίς να χρειάζεται να εξαντλήσεις τα αποθέματά σου.

Η προσφορά βοήθειας σε ένα πρόσωπο του περιβάλλοντός σου μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για τη δική σου διάθεση, ιδιαίτερα όταν ο Άρης ενεργοποιηθεί το απόγευμα. Παράλληλα, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας ενισχύουν τη διαίσθησή σου και κάνουν πιο έντονη την ικανότητά σου να αντιλαμβάνεσαι καταστάσεις πριν εξελιχθούν πλήρως.

Το βράδυ, η σύνδεση της Σελήνης με τον Ουρανό δημιουργεί συνθήκες για μια πιο ζωντανή βραδιά στο σπίτι. Η παρουσία των ανθρώπων που αγαπάς μπορεί να γίνει η αφορμή για περισσότερη επικοινωνία και ευχάριστες στιγμές.