Στην απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης που διατηρούσε αναφέρθηκε ο Άκης Πετρετζίκης, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή παρά τη θετική οικονομική πορεία των επιχειρήσεων.

«Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα κερδοφόρος. Εγώ ήξερα γιατί το έκανα. Πρώτα απ’ όλα έκανα δύο concept. Τα δύο concept τα φτιάξαμε σε στιγμές που δεν υπήρχαν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να γίνεται μία πανδημία αυτού του πράγματος που κάναμε τότε. Ουρές περιμένανε, τα μαγαζιά βγήκαν με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν έκλεισα επειδή δεν πήγαιναν καλά οικονομικά» εξήγησε ο ίδιος.

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο ζήτημα αυτό, στάθηκε στις προτεραιότητες που έθεσε με τη δημιουργία της οικογένειάς του: «Έκλεισα γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ το μαγαζί και να σου πω την αλήθεια και άμα μπορούσα να το μπατζετάρω κιόλας και να πω ότι θα χάνω τόσα λεφτά κάθε χρόνο για να έχω μαγαζί, θα το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα.

Δηλαδή μπορώ να το υποστηρίξω, να χάνω ακόμα και λεφτά και να έχω και μαγαζί. Δεν το κάνω πια γιατί έχω συνηθίσει να κάθομαι Σάββατο με τα παιδιά μου. Δηλαδή εγώ δούλευα στα μαγαζιά, πήγαινα Σάββατα, Κυριακές, καθημερινές βράδια. Δευτέρα με Παρασκευή είχα να κάνω τον παραγωγό, τον παρουσιαστή. Να σας πω τι δουλειές έχω; Έχω το site, έχω το κανάλι στο YouTube, έχω τα social media, έχω τα έτοιμα γεύματα, έχω βιβλία, έχω περιοδικά…»

«Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα»

Ο Άκης Πετρετζίκης περιέγραψε τον φόρτο εργασίας από τις παράλληλες δραστηριότητές του: «Κι εγώ έχω φτάσει να έχω δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά. Διαφορετικές, όχι όμοιες επιχειρήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν το ίδιο πράγμα. Έκαναν κάτι διαφορετικό. Η καθεμία ήθελε ένα διαφορετικό μάνατζερ. Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό ήταν το λάθος το δικό μου.

Δηλαδή το ότι πίστευα ότι ο Άκης στα 27 θα είναι ο ίδιος στα 42 ακμαιότατος, θα μπορεί να κάνει πεντακόσια πράγματα μαζί και δεν θα μπορεί να σταματάει με τίποτα. Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά. Δηλαδή και τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα δηλαδή αν δεν είχα οικογένεια δεν θα είχα κλείσει τα μαγαζιά. Τι συζητάμε τώρα;»

Παράλληλα, γύρισε τον χρόνο πίσω στην περίοδο του «MasterChef», θυμίζοντας την απόφαση να εγκαταλείψει την επαγγελματική του πορεία στο εξωτερικό: «Παιδιά ήμουν σίγουρος ότι θα νικήσω όταν πήγα. Μην παιδευόμαστε. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Μα σας ξαναλέω, η δίψα είναι πολύ… εγώ δεν άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα που δούλευα στο εστιατόριο και πήγα σε ένα διαγωνισμό. Εγώ άφησα μια δουλειά στη Νέα Υόρκη.

Μια προοπτική, ένα πλάνο που ήδη είχα ξεκινήσει τριετές, τετραετές πίσω για να κάνω αυτό. Δεν γίνεται να μην το πιστεύεις. Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές ακούω κάποιους που λένε «εγώ πάω για το ταξίδι στο διαγωνισμό». Αυτά είναι βλακείες. Δηλαδή τι βλακείες είναι αυτές; Πας για να βγεις δεύτερος; Δηλαδή όταν πας να βγεις δεύτερος, μην πας καλύτερα στο διαγωνισμό. Εγώ πίστευα εξαρχής ότι θα κερδίσω».

Όσον αφορά τις συνθήκες της εποχής εκείνης, πρόσθεσε: «Ήμασταν τυχεροί τότε γιατί δεν είχαμε τότε social media. Δηλαδή τότε τα social media δεν είχαν αυτή τη μορφή που έχουν τώρα. Οπότε ουσιαστικά η επαφή που έπαιρνες από τον κόσμο ήταν μόνο δια ζώσης. Ό,τι μπορούσες να κάνεις από εκεί και να κρίνεις. Δεν ήταν τόσο έντονο το feedback που έπαιρνες από τον κόσμο. Δεν υπήρχε τόσο κριτική. Δεν υπήρχε τοξικότητα.

Οπότε θεωρώ ότι και το timing της εκπομπής που πήγα ήταν το κατάλληλο για να με βοηθήσει ακόμα παραπάνω. Γιατί δεν είχα την εμπειρία σε τίποτα. Ούτε στο πώς να στέκομαι, ούτε στο πώς να μιλάω, ούτε στο πώς να συμπεριφέρομαι.

Ήμουν εντελώς άβγαλτος. Δεν είχα πίσω background. Δεν είχα πατέρα, μητέρα, θείο, φίλους, κάποιον να μου εξηγήσει το πώς δουλεύει το πράγμα. Με τις βλακείες που έκανα, που όλες τις βλακείες που έκανα τότε καλύφθηκαν λόγω του ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο…»

Η εμφάνισή του έγινε στην εκπομπή «Studio στις 3» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, με αφορμή την επιστροφή της εκπομπής «Kitchen Lab» στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.