Ο πρίγκιπας Χάρι θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, όμως ο συγγραφέας της ανεπίσημης βιογραφίας των Σάσεξ, Όμιντ Σκόμπι, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη σχέση των δύο αδελφών, εκτιμά ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν φαίνεται εύκολη. Την ίδια ώρα, η 30ή επέτειος από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα πλησιάζει και ένα νέο ντοκιμαντέρ για εκείνη ετοιμάζεται για το Netflix.

Ο Χάρι φέρεται να έχει ιδιαίτερο λόγο να επιδιώκει μια αλλαγή στις οικογενειακές του σχέσεις, καθώς το 2027 συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του. Με αφορμή την επέτειο, ο Δούκας του Σάσεξ φέρεται να συμμετέχει στη δημιουργία και την επιμέλεια ενός ντοκιμαντέρ για τη Νταϊάνα, το οποίο θα προβληθεί από το Netflix.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το σχετικό δημοσίευμα, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ήδη στη Βρετανία και αναζητά ανθρώπους που γνώριζαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο project. Η παραγωγή αναμένεται να συνδεθεί με τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών από τον θάνατό της.

Η συγκεκριμένη επέτειος προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση του Χάρι με τον Ουίλιαμ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιντ Σκόμπι κλήθηκε να σχολιάσει κατά πόσο υπάρχει περιθώριο για μια προσέγγιση των δύο αδελφών.

Ο Χάρι θέλει να συμφιλιωθεί με τον Ουίλιαμ

Μιλώντας σε ντοκιμαντέρ των ABC News Studios, ο Σκόμπι αναφέρθηκε στην επιθυμία του Δούκα του Σάσεξ να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του.

«Δεν έκανε ποτέ κρυφό» ότι επιθυμία του Χάρι για το μέλλον είναι να υπάρξει συμφιλίωση, «όχι μόνο με τον πατέρα του, αλλά και με τον αδελφό του», ανέφερε ο ίδιος.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το αν θεωρεί ότι μπορεί πράγματι να υπάρξει αλλαγή στη σχέση των δύο αδελφών, η απάντησή του ήταν πιο επιφυλακτική: «Δεν μπορώ να δω να κάνει κάποια διαφορά, αλλά πάντα μπορεί κανείς να ελπίζει».

Ο Σκόμπι αναφέρθηκε παράλληλα στην τεράστια δημοσιότητα που εξακολουθούν να συγκεντρώνουν ο Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ και η βρετανική βασιλική οικογένεια.

«Ανεξάρτητα από το αν ενδιαφέρεστε για τον Χάρι και τη Μέγκαν ή για τη βασιλική οικογένεια, η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να σταματήσει να παρακολουθεί», είπε.

Η συζήτηση για τη σχέση των δύο αδελφών έρχεται την ώρα που γύρω από τη βασιλική οικογένεια υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που απασχολούν τα βρετανικά μέσα, μεταξύ άλλων η υπόθεση του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τα απομνημονεύματα του κόμη Σπένσερ.

Η διαφορετική εικόνα για Κάρολο και Ουίλιαμ

Ο Σκόμπι έκανε επίσης διαχωρισμό ανάμεσα στη σχέση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο και σε εκείνη με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Όπως υποστήριξε, στην περίπτωση του Καρόλου υπάρχουν ενδείξεις ότι η απόσταση έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν. Για τον Ουίλιαμ, ωστόσο, η δική του εκτίμηση είναι διαφορετική.

«Νομίζω ότι έχουμε δει με τον Κάρολο πως τα πράγματα έχουν προχωρήσει και αυτή η ψυχρότητα έχει αρχίσει να υποχωρεί. Υπάρχει μια ζεστασιά εκεί. Με τον Ουίλιαμ, δεν βλέπω να αλλάζει ποτέ», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ απέναντι σε προτάσεις που αφορούν τη μητέρα του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από ανεξάρτητους παραγωγούς και εκδοτικούς οίκους, έχει απορρίψει μέχρι σήμερα προτάσεις που του έχουν υποβληθεί για σχετικά projects.

Μάλιστα, οι ίδιες αναφορές συνδέουν την εξέλιξη αυτή με ιδιωτικές συζητήσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο Παλάτι του Κένσινγκτον, μεταξύ του Ουίλιαμ και του γενικού διευθυντή του BBC, Ματ Μπρίτιν.

Το ζήτημα της Νταϊάνα αποκτά έτσι ξανά ιδιαίτερη θέση στη δημόσια συζήτηση για τα δύο αδέλφια, καθώς το 2027 συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατό της και το Netflix προετοιμάζει το σχετικό ντοκιμαντέρ.

Ο ρόλος της Κέιτ στη σχέση των δύο αδελφών

Ο Όμιντ Σκόμπι σχολίασε και την Κέιτ Μίντλετον, καθώς κατά καιρούς έχει συζητηθεί ο πιθανός ρόλος της στην προσπάθεια να περιοριστεί η απόσταση ανάμεσα στον Χάρι και τον Ουίλιαμ.

Ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει καθοριστική συμμετοχή στη συγκεκριμένη σχέση.

«Πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση για την Κέιτ και το ενδεχόμενο να είναι εκείνη η ειρηνοποιός, το πρόσωπο που θα μπορούσε να φέρει τα δύο αδέλφια κοντά. Αν έχω μάθει κάτι όλα αυτά τα χρόνια που τους καλύπτω, είναι ότι η Κέιτ έχει πολύ μικρή σχέση με τη σχέση που έχουν μεταξύ τους τα δύο αδέλφια», ανέφερε.

Έτσι, η επιθυμία του πρίγκιπα Χάρι για συμφιλίωση με τον Ουίλιαμ παραμένει μέρος μιας ευρύτερης οικογενειακής ιστορίας, ενώ η επερχόμενη επέτειος για την πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο και τις προσωπικές σχέσεις των δύο γιων της.