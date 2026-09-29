Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της, Ραντ Γκέρμπερ, περνούν εξαιρετικά δύσκολες ώρες μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, καθώς προσπαθούν να οργανώσουν το μνημόσυνο μέσα στο βαρύ πένθος της οικογένειας.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της οικογένειας περιγράφει την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη, εξηγώντας ότι ακόμη και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για το τελευταίο αντίο στον Πρίσλεϊ τους επιβαρύνουν συναισθηματικά. «Είναι δύσκολο να πάρουν αυτές τις αποφάσεις όταν όλοι δυσκολεύονται συναισθηματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά στο People.

Η οικογένεια θέλει το μνημόσυνο να γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Προτεραιότητα της Σίντι Κρόφορντ, του Ραντ και της κόρης τους, Κάια Γκέρμπερ, είναι να έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν τον Πρίσλεϊ σε στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς την παρουσία των media και των παπαράτσι.

Η απόφαση για ένα πολύ κλειστό μνημόσυνο

Παρότι η οικογένεια έχει καταλήξει ότι θέλει μια πολύ μικρή και ιδιωτική τελετή, οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, η οικογένεια εξακολουθεί να συζητά πώς και πού θα γίνει το μνημόσυνο.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Πρίσλεϊ είχε έναν μεγάλο κύκλο ανθρώπων που τον αγαπούσαν και αρκετοί έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία να παρευρεθούν. «Θέλουν να το κρατήσουν πολύ ιδιωτικό, αλλά υπάρχουν τόσοι άνθρωποι στη ζωή του Πρίσλεϊ που τον αγαπούσαν και ο αριθμός εκείνων που έχουν επικοινωνήσει για να παρευρεθούν είναι μεγάλος», ανέφερε η ίδια πηγή.

Μέχρι στιγμής, το Μαλιμπού φαίνεται να εξετάζεται ως πιθανός τόπος για το μνημόσυνο, καθώς ήταν ένα μέρος που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Πρίσλεϊ, ο οποίος αγαπούσε τη θάλασσα και το σερφ.

Ο θάνατος του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου. Ο Πρίσλεϊ βρισκόταν σε εγκατάσταση αποκατάστασης όταν πέθανε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Η έρευνα για την ακριβή αιτία του θανάτου του παραμένει σε εξέλιξη και, μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οριστικά συμπεράσματα.

Η οικογένεια είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή ιδιωτικότητα για το πένθος της. Σε δήλωσή της μετά τον θάνατο του Πρίσλεϊ, η Σίντι Κρόφορντ, ο Ραντ Γκέρμπερ και η Κάια Γκέρμπερ ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ανάγκη τους να αντιμετωπίσουν αυτή την περίοδο μακριά από τη δημοσιότητα.

Η απώλεια έχει αφήσει την οικογένεια σε κατάσταση σοκ. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους έχουν περιγράψει τη Σίντι και τον Ραντ ως ιδιαίτερα υποστηρικτικούς απέναντι στον γιο τους τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ο ίδιος ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών.

Τώρα, το μόνο που φαίνεται να θέλουν οι δικοί του άνθρωποι είναι ένα τελευταίο αντίο στον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ χωρίς δημοσιότητα. Οι τελικές λεπτομέρειες του μνημόσυνου παραμένουν υπό διαμόρφωση, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και ταυτόχρονα να αποφασίσει πώς θα τον αποχαιρετήσει.