Το Fat Rat, η croissanterie της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, σταμάτησε προσωρινά τη λειτουργία του λίγες ημέρες μετά το άνοιγμά του. Η επιχείρηση ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα παραμείνει κλειστή για ένα σύντομο διάστημα, προκειμένου να γίνουν αλλαγές, χωρίς να διευκρινίζει ποια ακριβώς σημεία του καταστήματος πρόκειται να τροποποιηθούν.

Στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Fat Rat τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του καταστήματος ευχαρίστησε όσους το επισκέφθηκαν και προανήγγειλε αλλαγές.

«Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη – ήταν περισσότερη απ’ όση θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε το επίπεδο. Θα παραμείνουμε κλειστά για λίγες ημέρες, όσο ετοιμάζουμε τα πάντα. Τα λέμε σύντομα, με τα αγαπημένα σας κρουασάν και καφέ. Η ομάδα του Fat Rat».

Το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα για το προσωρινό κλείσιμο

Το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε κυρίως στο γεγονός ότι η απόφαση για το κλείσιμο ήρθε πολύ σύντομα μετά την έναρξη της λειτουργίας του καταστήματος.

«Το έκλεισε και καλά για ανακαίνιση σε μια βδομάδα. Κάνει ανακαίνιση σε μια βδομάδα;», είπε αρχικά ο παρουσιαστής. Στη συνέχεια έθεσε ένα υποθετικό ενδεχόμενο για την πορεία του καταστήματος και σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση.

«Εάν το μαγαζί πήγε άκλαφτο, λέω αν, και το έκλεισε σε μια βδομάδα, δείχνει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά και μπράβο της μαγκιά της». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην επιλογή να δημιουργηθεί μια επιχείρηση με κρουασάν στη γαλλική πρωτεύουσα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Εγώ που δεν ξέρω επιχειρήσεις. Βρωμάει το Παρίσι κρουασάν. Πας να βγάλεις κρουασάν. Ε, είναι δυνατόν; Σαν να ανοίγω μπουγατσάδικο ρε Παπανδρέου. Σαν να ανοίγω μπουγατσάδικο στις Σέρρες. Σαν να πουλάς πάγο στους Εσκιμώους».

Ο Γιώργος Λιάγκας έθεσε ακόμη ένα ερώτημα σχετικά με το timing της απόφασης, σημειώνοντας: «Δεν είναι καλό για ένα μαγαζί το συστήνεις το κόστος να κλείνει σε μια βδομάδα. Ακόμα και αν είναι υγειονομικό θέμα».

Με χιουμοριστική διάθεση, πρόσθεσε στο τέλος: «Το κλείνει για να καψουρέψει τους Παριζιάνους τώρα η Ιωάννα;».

Μέχρι στιγμής, η Ιωάννα Τούνη δεν έχει προχωρήσει σε ξεχωριστή δημόσια τοποθέτηση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του καταστήματος. Η σχετική ενημέρωση έχει γίνει από τον επίσημο λογαριασμό του Fat Rat.

Το επιχειρηματικό εγχείρημα που χρειάστηκε ενάμιση χρόνο για να γίνει πραγματικότητα

Η croissanterie στο Παρίσι αποτέλεσε ένα σχέδιο που η Ιωάννα Τούνη είχε επεξεργαστεί για περίπου ενάμιση χρόνο πριν ανοίξει τις πόρτες της. Σε βίντεο που δημοσίευσε στις 7 Σεπτεμβρίου στο Instagram είχε παρουσιάσει το νέο της επαγγελματικό βήμα και είχε εξηγήσει πώς ξεκίνησε η ιδέα.

Το κατάστημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ξαδέρφη της, η οποία εργάζεται ως σεφ στο Παρίσι. Η επιλογή της γαλλικής πρωτεύουσας συνδέθηκε με την επιθυμία τους να δημιουργήσουν έναν χώρο που θα επικεντρώνεται στον καφέ και στα κρουασάν, με διαφορετικές επιλογές για τους πελάτες.

Στο Fat Rat, η ιδέα ήταν ο επισκέπτης να μπορεί να επιλέξει τη γέμιση και τα toppings του κρουασάν του, διαμορφώνοντας το προϊόν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Η Ιωάννα Τούνη είχε μιλήσει επίσης για τη συναισθηματική σημασία που έχει για την ίδια το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς το είχε παρουσιάσει ως ένα όνειρο που κατάφερε να μετατρέψει σε πραγματικότητα ύστερα από μακρά προετοιμασία.

Προς το παρόν, η επιχείρηση έχει ανακοινώσει μόνο ότι θα παραμείνει κλειστή για λίγες ημέρες, χωρίς να προσδιορίζει πότε ακριβώς θα ανοίξει ξανά ή ποιες αλλαγές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε.