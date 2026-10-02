Η Ζαχάρα Τζολί φαίνεται πως κάνει ακόμη ένα επίσημο βήμα για να αποστασιοποιήσει το όνομά της από το επώνυμο του Μπραντ Πιτ. Δικαστήριο ενέκρινε στις 28 Σεπτεμβρίου το αίτημα της 21χρονης κόρης της Αντζελίνα Τζολί να αλλάξει νομικά το επώνυμό της, αφαιρώντας το «Πιτ».

Η Ζαχάρα είχε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί δημόσια το όνομα Ζαχάρα Τζολί τα τελευταία χρόνια, με την αλλαγή να αποκτά πλέον και επίσημο χαρακτήρα, καθώς ολοκληρώθηκε και η σχετική δικαστική διαδικασία.

Η απόφαση έρχεται αρκετά χρόνια μετά τον δύσκολο χωρισμό της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, ο οποίος οδήγησε σε μία από τις πιο μακροχρόνιες και πολυσυζητημένες δικαστικές διαμάχες του Χόλιγουντ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014 και χώρισε το 2016, ενώ απέκτησε τρία βιολογικά παιδιά και υιοθέτησε άλλα τρία.

Η Ζαχάρα, που γεννήθηκε στην Αιθιοπία και υιοθετήθηκε από την Αντζελίνα Τζολί το 2005, είναι το τρίτο από τα έξι παιδιά της οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά τη δική της δημόσια παρουσία, κυρίως μέσα από τις σπουδές της και τη συμμετοχή της σε φοιτητικές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει το People, το 2023 έγινε γνωστό ότι η Ζαχάρα εντάχθηκε στην αδελφότητα Άλφα Κάπα Άλφα στο Κολέγιο Σπέλμαν. Σε σχετική παρουσίαση είχε συστηθεί ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί, χωρίς να χρησιμοποιεί το επώνυμο Πιτ.

Η αλλαγή του ονόματός της δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό στην οικογένεια, καθώς και άλλα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει δημόσια διαφορετικές εκδοχές του ονόματός τους. Η περίπτωση της Ζαχάρα, ωστόσο, ξεχωρίζει, καθώς πλέον υπάρχει και επίσημη δικαστική έγκριση.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η σχέση της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ παραμένει εδώ και χρόνια αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος. Η δικαστική τους διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών, αλλά και η αντιπαράθεση γύρω από το γαλλικό οινοποιείο Σατό Μιράβαλ, έχουν κρατήσει την οικογένεια στο επίκεντρο της δημοσιότητας πολύ μετά το τέλος του γάμου τους.