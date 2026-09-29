Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τον γάμο της με τον μουσικό παραγωγό, Μιχάλη Τουρατζίδη.

«Περίμενα πολύ την ημέρα του γάμου μας, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι. Πάντα με συγκινεί η αγάπη του κόσμου και τους ευχαριστώ πολύ», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Όσο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ιουλία Καλλιμάνη σχολίασε: «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια. Ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη, μέσα από τη μουσική του, μέσα από την τρέλα του, τα τραγούδια που άφησε και την όμορφη ψυχή του. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που ήταν στο επίκεντρο για 33 χρόνια. Στεναχωριόμαστε όλοι με αυτό που συνέβη».