Ο Νίνο ξέσπασε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας του στη μουσική και μιλώντας με έντονο τρόπο για τις δυσκολίες που, όπως υποστηρίζει, έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο του θεάματος.

Ο τραγουδιστής, που γνώρισε το κοινό το 2002, αναφέρθηκε στην αγάπη που έχει λάβει από τον κόσμο, τονίζοντας πως η σχέση του με τους θαυμαστές του βασίστηκε στην αλήθεια και στην αυθεντικότητά του. Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για όσα έχει βιώσει στη μουσική βιομηχανία, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που, όπως ανέφερε, προσπαθούν να υπονομεύσουν καλλιτέχνες και να επηρεάσουν την πορεία τους.

Στην ανάρτησή του ο Νίνο μίλησε για τη διαδρομή του χωρίς «πλάτες» και συνεργασίες που θα τον ευνοούσαν, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε ανεξάρτητος και πιστός στον εαυτό του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τον χώρο, εκφράζοντας τη στενοχώρια του και χαρακτηρίζοντάς τον έναν καλλιτέχνη με ξεχωριστή ταυτότητα.

Το ξέσπασμα του Νίνο

«Με το κοινό γνωρίστηκα το 2002, πριν από 24 χρόνια, πήρα πολλή αγάπη από το κοινό. Με αγάπησε το κοινό, γιατί έβλεπε τα καθαρά μου μάτια. Ο κόσμος αγάπησε τα τραγούδια μου από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα. Τότε που ξεκίνησα είχα μια πολύ μεγάλη χαρά που έμπαινα στον μαγικό χώρο της μουσικής. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος έχει πολλές δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι πιο παλιά ήταν πιο αγνά τα πράγματα. Τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα, που πολεμούν τους αυτόφωτους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους. Αυτοί οι ετερόφωτοι άνθρωποι είναι αυτοί που ψιθυρίζουν στα τραπέζια που διαμορφώνουν τον χάρτη των καλλιτεχνών. Ψιθυρίζουν λογάκια και λένε κάτι κακιούλες για να σε βγάλουν εκτός κάδρου. Σχεδόν 25 χρόνια το έχω ζήσει πάρα πολύ στο πετσί μου αυτό. Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό. Είμαι απόλυτα ελεύθερος. Είμαι καθαρά καλλιτέχνης, εκφράζομαι και λέω την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είμαι αυτόφωτος, δεν με φωτίζει κάποιος άλλος. Μιλάμε για σκουλήκια που φέρονται απάνθρωπα, σε απαξιώνουν, σε υποβαθμίζουν κι άμα φύγεις από τη ζωή είναι αυτοί οι πρώτοι που θα σε αποθεώσουν και που θα κάνουν αφιερώματα. Εγώ έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι με ονοματεπώνυμα. Και ο κόσμος ξέρει ποιες είναι αυτές οι σαύρες και αυτά τα σκουλήκια τα ετερόφωτα. Λέω την άποψή μου, είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι πιόνι κανενός. Είμαι ο Νίνο. Είμαι πεντακάθαρος. Δεν έχω γλύψει ποτέ αυτές τις σαύρες. Αυτό που θα μείνει είναι πώς θα σε θυμούνται. Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό, ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ, ένας αυτόφωτος άνθρωπος με ιδέες. Είναι μεγάλη ιστορία ο Μαζώ. Ροκ σταρ κανονικός. Παρατηρώ αυτές τις ημέρες το πώς του φέρεται ο χώρος ,γιατί βρίσκομαι κι εγώ σε αυτόν. Δεν παρατηρώ πώς φέρεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Ο κόσμος τον αγαπούσε. Ο κόσμος σε αγαπάει όταν βλέπει ότι είσαι αληθινός. Δεν μπορείς εσύ ρε σκουλίκι να διαμορφώσεις την αιώνια εικόνα του. Να προσέχετε τα σκουλίκια και τους ετερόφωτους που έχετε δίπλα σας και σας πολεμούνε», ξέσπασε ο Νίνο και τόνισε ότι κανείς δεν έχει ποτέ αυτά που λέει ο ίδιος.