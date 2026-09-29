Η Ράνια Τζίμα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», μιλώντας ανοιχτά για την επαγγελματική της πορεία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και την απαιτητική ισορροπία ανάμεσα στον ρόλο της παρουσιάστριας και εκείνον της μητέρας.

«Το MEGA είναι σαν το σπίτι μου. Σεξουαλική παρενόχληση εγώ στον εργασιακό χώρο δεν είχα ποτέ, προσεγγίσεις που μπορεί να γίνονται στον εργασιακό χώρο, προφανώς έχουν συμβεί γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι δουλεύουμε 12-14 ώρες την ημέρα και μπορεί αυτό να συμβεί μεταξύ μας. Δεν είναι και κακό να αρέσεις σε κάποιον, αρκεί αυτός ο κάποιος να μπορεί να καταλάβει όταν του πεις όχι. Ζητήματα μιας κάποιας σχετικής υποτίμησης και ειρωνείας στον αέρα, όχι μόνο από δημοσιογράφους αλλά και πολιτικούς, τα πρώτα χρόνια είχα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Δεν είναι εύκολο γυρνώντας σπίτι να τα αφήνεις όλα πίσω και να είσαι μια χαρούμενη μαμά. Και πρέπει να πούμε την αλήθεια, γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν μαμάδες που μπορεί να ακούσουν εμάς να τους λέμε ότι όλα γίνονται και γίνονται και καταπληκτικά, και να αισθάνονται και τύψεις που δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν γίνεται πάντα, πολλές φορές δεν γίνεται. Υπάρχουν φορές που η δουλειά ακολουθεί στο σπίτι. Τα τηλέφωνα συνεχίζονται στο σπίτι. Υπάρχουν φορές που δεν έχεις το ψυχικό απόθεμα για να είσαι εκεί ακριβώς όπως θέλεις να είσαι. Είναι μια διαρκής μάχη. Όσο μεγαλώνει η κόρη μου νιώθω περισσότερες τύψεις γιατί είναι η Ελένη πιο εκφραστική».

«Κάποια στιγμή είναι η φάση με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, ο Γαβριήλ ήταν σε ταξίδι, μπήκα εγώ στο σπίτι 10 παρά το βράδυ, και μου λέει η Ελένη ότι πεινάει και θέλει τορτελίνια, της λέω μήπως να πάμε να κοιμηθούμε και επέμενε. Βάζω να φτιάξω τα τορτελίνια, ξεκινάω να ετοιμάζω και το κολατσιό για το σχολείο, κι έχω το κινητό στο παντελόνι με τα ακουστικά στα αυτιά να συζητάω με το γραφείο για το αν χρειαζόμαστε ροή μέσα στη νύχτα σε περίπτωση που υπάρξει χτύπημα. Η Ελένη με παρατηρεί και μου λέει “μαμά, πότε μπορώ να παντρευτώ;” και της απαντώ ότι μέχρι τα 18 θα πρέπει να της λέω τη γνώμη μου για το τι θα κάνει, μετά τα 18 θα μπορεί να αποφασίσει μόνη της, αλλά της είπά ότι δεν είναι καλή ιδέα να βιαστεί. Και μου απαντάει “ούτε αυτό που κάνεις εσύ δεν είναι πολύ καλή ιδέα”», αποκάλυψε η Ράνια Τζίμα για την 10χρονη κόρη της.