Η Σελίν Ντιόν έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική στιγμή όταν ανέβηκε στην πασαρέλα του σόου της L’Oréal Paris και τραγούδησε τη μεγάλη επιτυχία της «I’m Alive».

Η 58χρονη σταρ εμφανίστηκε ως η μεγάλη έκπληξη του φινάλε της επίδειξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Place Joffre, με φόντο τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ. Όταν όλοι πίστευαν πως η επίδειξη είχε ολοκληρωθεί, η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε μέσα από το σκοτάδι, προκαλώντας ενθουσιασμό και θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Στη συνέχεια, στο πλευρό της βρέθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, όπως η Κένταλ Τζένερ, η Κάρα Ντελεβίν και η Χάιντι Κλουμ, οι οποίες χόρεψαν μαζί της σε μια λαμπερή στιγμή που συνδύασε τη μουσική με τη μόδα.

Η μεγάλη επιστροφή μετά τη μάχη με την ασθένεια

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην επιστροφή της Σελίν Ντιόν στη δημόσια ζωή, μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε εξαιτίας του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome).

Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει το 2022 ότι διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική πάθηση, η οποία προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς. Η κατάσταση της υγείας της την είχε αναγκάσει να ακυρώσει την περιοδεία της το 2023, ενώ για μεγάλο διάστημα αντιμετώπισε δυσκολίες ακόμη και στη χρήση της φωνής της. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ακολούθησε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με φυσικοθεραπεία, φωνητική θεραπεία και εντατική άσκηση, προκειμένου να επιστρέψει στη σκηνή.

Η ίδια είχε δηλώσει πως αποφάσισε να μετατρέψει τη μάχη της με την ασθένεια σε «λόγο για να συνεχίσει να ζει», επιλέγοντας να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα με δύναμη και αισιοδοξία.

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και συγκίνηση

Στο μεγάλο σόου της L’Oréal Paris με τίτλο «Express Your Worth» συμμετείχαν επίσης γνωστές προσωπικότητες, όπως η Τζέιν Φόντα, η Άντι ΜακΝτάουελ, η Βαϊόλα Ντέιβις και η Κρίστεν Μπελ, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση ως νέα πρέσβειρα του brand.

Η Σελίν Ντιόν βρίσκεται αυτή την περίοδο στη γαλλική πρωτεύουσα για τη νέα της σειρά εμφανίσεων, πραγματοποιώντας μια μεγάλη επιστροφή στη σκηνή. Μετά την πρώτη συναυλία της επιστροφής της, η ίδια είχε μιλήσει για τη δύσκολη διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει, αλλά και για τη χαρά της που κατάφερε να τραγουδήσει ξανά ζωντανά.

Η παρουσία της στο Παρίσι απέδειξε πως, παρά τις δυσκολίες, η Σελίν Ντιόν παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.