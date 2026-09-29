Δυόμισι μήνες μετά την απώλεια του Λορέντζο Καριέρε, η οικογένειά του συνεχίζει να βιώνει το κενό που άφησε πίσω του. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και πρώην μέλος των «Φίλοι για Πάντα» έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 51 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν.

Ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε, είχε από την πρώτη στιγμή εκφράσει δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια του πατέρα του, μέσα από αναρτήσεις στα social media. Αυτή τη φορά επέστρεψε με ένα ακόμα συγκινητικό μήνυμα, θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τα συναισθήματά του.

Στη νέα του ανάρτηση δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα του και τη συνόδευσε με λίγα, αλλά γεμάτα συναίσθημα λόγια: «Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα».

Με αυτή τη φράση, ο νεαρός φαίνεται να αποτυπώνει τη νοσταλγία για τις στιγμές που είχε μοιραστεί με τον πατέρα του, αλλά και τη δυσκολία να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα χωρίς εκείνον. Η μνήμη του Λορέντζο Καριέρε παραμένει ζωντανή για την οικογένειά του, που συνεχίζει να διαχειρίζεται την απουσία του.