Ο Ντένις Χάσκινς, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα για τον ρόλο του διευθυντή Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ στη δημοφιλή κωμική σειρά «Saved by the Bell», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, Τζέι Σάχτερ, στο ABC News, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια μεγάλη απώλεια.

«Είναι μια τραγική απώλεια. Όλοι αγαπούσαν τον κύριο Μπέλντινγκ και όσοι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον Ντένις, τον αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και αγαπούσε πραγματικά τους θαυμαστές του. Πάντα είχε χρόνο για εκείνους, χωρίς καμία εξαίρεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του.

Dennis Haskins, 'Saved by the Bell' Star, Dies at 75 https://t.co/EjQJrqM9xF — Variety (@Variety) September 29, 2026

Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Ο ρόλος που τον έκανε διάσημο

Ο Ντένις Χάσκινς υποδύθηκε τον διευθυντή Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε τρεις διαφορετικές τηλεοπτικές σειρές. Η πρώτη του εμφάνιση στον συγκεκριμένο ρόλο έγινε το 1989 στη σειρά του Disney Channel «Good Morning, Miss Bliss», η οποία αργότερα εξελίχθηκε στη σειρά «Saved by the Bell» του NBC.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε όλες τις τέσσερις σεζόν της επιτυχημένης σειράς, από το 1989 έως το 1993, ενώ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο και στη συνέχεια της σειράς «Saved by the Bell: The New Class», που προβλήθηκε από το 1993 έως το 2000 για επτά σεζόν.

Η σειρά θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές νεανικές κωμωδίες της δεκαετίας του 1990, καθώς ακολουθούσε μια παρέα μαθητών λυκείου και τις περιπέτειές τους κατά τη διάρκεια της εφηβείας.

Οι φανατικοί της σειράς θυμούνται ιδιαίτερα τη χαρακτηριστική ατάκα του διευθυντή Μπέλντινγκ: «Hey, hey, hey, what is going on here?» («Έι, έι, έι, τι συμβαίνει εδώ;»), η οποία έγινε συνώνυμη με τον χαρακτήρα του.

Η τελευταία φορά που ο Ντένις Χάσκινς φόρεσε ξανά τον ρόλο του διάσημου διευθυντή ήταν το 2015, όταν το καστ της σειράς, μεταξύ άλλων οι Μαρκ-Πολ Γκόσελααρ, Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ, Μάριο Λόπεζ και Τιφάνι Τίσεν, ενώθηκε ξανά για ένα ειδικό σκετς στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Πέρα από το «Saved by the Bell», ο Ντένις Χάσκινς είχε εμφανιστεί σε πολλές ακόμη τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Μεταξύ άλλων συμμετείχε στις σειρές «It’s Always Sunny in Philadelphia», «A Million Ways to Die in the West», «Men of a Certain Age», «The Bold and the Beautiful», «Victorious», «Mad Men», «How I Met Your Mother», «New Girl» και «Hot in Cleveland».

Με τη μακρόχρονη καριέρα του και τον ρόλο του ως κύριος Μπέλντινγκ, ο Ντένις Χάσκινς άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τηλεοπτική ιστορία και παρέμεινε αγαπητός σε γενιές τηλεθεατών.