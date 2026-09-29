Η Σίντνεϊ Σουίνι απέδειξε για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει πώς να μετατρέπει τη μόδα σε μια ιστορία γεμάτη αναφορές στο παρελθόν. Η 29χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Housemaid» δημιούργησε ένα εντυπωσιακό fashion moment, επιλέγοντας μια custom-made τουαλέτα που αποτελεί φόρο τιμής σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Κέιτ Μπλάνσετ.

Η Σίντνεϊ Σουίνι άντλησε έμπνευση από το look που είχε παρουσιάσει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στις Χρυσές Σφαίρες του 2005, όταν είχε εμφανιστεί με μια γαλάζια δημιουργία του οίκου Jean Paul Gaultier, συνοδευόμενη από μια αέρινη διάφανη κάπα.

Η νεαρή ηθοποιός μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία της μπροστά στον καθρέφτη φορώντας τη νέα δημιουργία, μέσα σε μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Η νέα εκδοχή του φορέματος με την υπογραφή Guérin

Όπως αναφέρει το Page Six, η σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος σχεδιάστηκε από τον παριζιάνικο οίκο Guérin και κράτησε αρκετά από τα στοιχεία που έκαναν ξεχωριστή την εμφάνιση της Κέιτ Μπλάνσετ, προσθέτοντας όμως μια πιο μοντέρνα και αισθησιακή προσέγγιση.

Sydney Sweeney paid homage to Cate Blanchett's 2005 Golden Globes look in a custom look-alike gown. 💜



📸: Instagram/ sydney_sweeney, antoine.guerin_; Getty pic.twitter.com/t2tCvveDC1 — Page Six (@PageSix) September 28, 2026

Το γαλάζιο μεταξωτό ύφασμα έπεφτε απαλά από τον έναν ώμο και αγκάλιαζε τη μέση της Σίντνεϊ Σουίνι, ενώ ένα μοναδικό μεταξωτό λουλούδι στη μέση πρόσθετε μια ρομαντική λεπτομέρεια στο σύνολο.

Ο σχεδιαστής Αντουάν Γκερέν έδειξε περισσότερες λεπτομέρειες από το φόρεμα στο Instagram, αποκαλύπτοντας τον κορσέ που υπήρχε από μέσα και βοηθούσε να διατηρείται η φόρμα της δημιουργίας. Παράλληλα, πρόσθεσε μια προσωπική πινελιά, κεντώντας στην ετικέτα του φορέματος τα αρχικά «S.S.» της Σίντνεϊ Σουίνι στην ίδια γαλάζια απόχρωση.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από επιλογές της Σίντνεϊ Σουίνι που αντλούν έμπνευση από εμβληματικές στιγμές του Χόλιγουντ.

Στα GLAAD Media Awards του 2024, η ηθοποιός είχε τιμήσει την αγαπημένη της ρομαντική κομεντί «My Best Friend’s Wedding», φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη ασημί-γαλάζια δημιουργία του οίκου Miu Miu, εμπνευσμένη από το φόρεμα της Τζούλια Ρόμπερτς στην ταινία.

Sydney Sweeney channels Julia Roberts in ‘My Best Friends Wedding’ with sparkling gown and $73K in diamonds https://t.co/kRDmFEjol7 pic.twitter.com/OaYPjOGZNe — Page Six (@PageSix) March 15, 2024

Τον Φεβρουάριο, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, η Σουίνι είχε επιλέξει ένα vintage φόρεμα του οίκου Ceil Chapman, το οποίο είχε φορεθεί στο παρελθόν από τη Μέριλιν Μονρό για το εξώφυλλο του περιοδικού Life τον Απρίλιο του 1952.

Με τις εμφανίσεις της, η Σίντνεϊ Σουίνι δείχνει να επενδύει σε δημιουργίες που δεν αποτελούν απλώς εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές, αλλά συνδέουν τη σύγχρονη μόδα με αξέχαστες εικόνες από την ιστορία του κινηματογράφου και της ποπ κουλτούρας.