Η Κάια Γκέρμπερ βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της οικογένειάς της μετά τον θάνατο του αδελφού της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, με τους γονείς της, Σίντι Κρόφορντ και Ράντ Γκέρμπερ, να έχουν ως βασική προτεραιότητα τη στήριξή της.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, η 25χρονη κόρη του διάσημου ζευγαριού δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλεια του αδελφού της, με τον οποίο είχε ιδιαίτερα στενή σχέση. «Η Κάια είναι πολύ στενοχωρημένη. Είναι δύσκολο για εκείνη να πιστέψει ότι ο αδελφός της δεν θα είναι ξανά μαζί της. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να διαχειριστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

'Everyone in the family is worried about Kaia': After Presley Gerber's death, friends panic that his 'depressed' sister is on the brink… as her New York 'meltdown' and dark fear she can't escape are revealed https://t.co/BPPeDIgAMH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 26, 2026

Όπως σημειώνεται, οι άνθρωποι γύρω της φοβούνται για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη περίοδο, ωστόσο έχει κοντά της φίλους και ανθρώπους που τη στηρίζουν.

Οι προσπάθειες των γονιών της να την προστατεύσουν

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντ Γκέρμπερ φέρεται να είχαν πάντα ιδιαίτερη προσοχή στην ανατροφή της Κάια, ειδικά λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο Πρίσλεϊ με τις ουσίες. Οι γονείς της θέλησαν να διασφαλίσουν ότι η κόρη τους δεν θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με την Daily Mail, κράτησαν στενή επαφή μαζί της και προσπάθησαν να της προσφέρουν ένα πιο σταθερό περιβάλλον.

Η Κάια παρέμεινε στο σχολείο στο Μαλιμπού μέχρι τα 16 της χρόνια και ολοκλήρωσε μεγάλο μέρος της φοίτησής της πριν ξεκινήσει την επαγγελματική της πορεία στο μόντελινγκ. Αντίθετα, ο Πρίσλεϊ είχε εγκαταλείψει το σχολείο σε ηλικία 15 ετών, προκειμένου να ακολουθήσει καριέρα στον χώρο της μόδας στη Νέα Υόρκη και την Ευρώπη.

Η στενή σχέση με τον αδελφό της και η δύσκολη περίοδος

Η Κάια είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον ιδιαίτερο δεσμό που είχε με τον Πρίσλεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της. Μετά την απώλειά του, έχει απομακρυνθεί προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να αφιερώσει χρόνο στην οικογένεια και στην προσωπική της αποκατάσταση.

Άτομα από το περιβάλλον της ανέφεραν ότι η νεαρή ηθοποιός και μοντέλο έχει τη στήριξη των γονιών της, του συντρόφου της Λιούις, αλλά και φίλων που βρίσκονται δίπλα της αυτή την περίοδο. Μεταξύ όσων επικοινώνησαν μαζί της ήταν και η Κένταλ Τζένερ, ενώ η μητέρα της, Κρις Τζένερ, φέρεται να της έστειλε λουλούδια.

Η σχέση της Κάια με τον Πιτ Ντέιβιντσον

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οικογένεια είχε παρέμβει ξανά στο παρελθόν όταν η Κάια βρισκόταν σε σχέση με τον Πιτ Ντέιβιντσον στα τέλη του 2019.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί όταν η Κάια ήταν 18 ετών και ο Ντέιβιντσον 26, ενώ η σχέση τους κράτησε περίπου τέσσερις μήνες. Πηγή υποστήριξε ότι η οικογένεια ανησύχησε τότε για την κατάσταση της σχέσης και ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στην Κάια. «Οι γονείς της ήθελαν να την προστατεύσουν και να την απομακρύνουν από μια κατάσταση που θεωρούσαν δύσκολη», ανέφερε η ίδια πηγή.

Μετά τον χωρισμό της, η Κάια επέστρεψε στο Λος Άντζελες και φέρεται να επικεντρώθηκε περισσότερο στον εαυτό της, περνώντας χρόνο με την οικογένειά της και ασχολούμενη με δραστηριότητες που τη βοήθησαν να ισορροπήσει.

Η έρευνα για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ερευνάται από την αστυνομία της Σάντα Μόνικα ως πιθανό περιστατικό υπερβολικής δόσης.

Ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έχει ολοκληρωθεί, με την επίσημη αιτία θανάτου να αναμένεται μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι αρχές έχουν αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο συνεχίζεται η έρευνα για την προέλευση των ουσιών που ενδέχεται να συνδέονται με τον θάνατό του.

Η οικογένεια δεν έχει ανακοινώσει ακόμη λεπτομέρειες για την κηδεία του.