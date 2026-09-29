Η ανάγκη να αφήσουν πίσω τους κάτι που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του ή να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν μια κατάσταση χαρακτηρίζει τα ζώδια σήμερα. Η Σελήνη στον Ταύρο, μαζί με τις όψεις του Ερμή προς τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα, στρέφει την προσοχή σε σχέσεις, παλιές εμπειρίες, προσωπικά όρια και αποφάσεις που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Οι αστρολογικές προβλέψεις δείχνουν διαφορετικές ανάγκες για κάθε ζώδιο, από την επανεκκίνηση και την αλλαγή συνηθειών έως την ανάγκη για περισσότερη ηρεμία και ξεκάθαρη επικοινωνία.

Καθώς η ημέρα προχωρά, η Σελήνη ενεργοποιεί διαφορετικά θέματα ανάλογα με το ζώδιο, ενώ οι βραδινές όψεις με τον Δία και τον Άρη ενισχύουν σκέψεις, συναισθήματα και αντιδράσεις. Δείτε τι φέρνει η σημερινή ημέρα για κάθε ζώδιο.

Κριός

Μια συζήτηση μπορεί να σου δείξει περισσότερα απ’ όσα περίμενες για έναν άνθρωπο, αρκεί να του αφήσεις τον χώρο να μιλήσει χωρίς να έχεις ήδη σχηματίσει άποψη, αγαπητέ Κριέ. Ο Ερμής σε σύνδεση με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα σε καλεί να εξετάσεις κατά πόσο εμπειρίες του παρελθόντος επηρεάζουν σήμερα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τις σχέσεις σου.

Δεν χρειάζεται να αγνοείς τα σημάδια που σε προβληματίζουν, όμως είναι εξίσου σημαντικό να μην περιμένεις ότι κάθε νέα γνωριμία θα επαναλάβει όσα έχεις ήδη ζήσει. Παλιά τραύματα μπορεί να δημιουργούν φόβους για καταστάσεις που δεν έχουν ακόμη συμβεί.

Η Σελήνη στον Ταύρο σε βοηθά να επανέλθεις σε πιο σταθερό ρυθμό, ακόμη και μέσα από μια βόλτα ή επαφή με τη φύση. Το βράδυ, όταν η Σελήνη σχηματίσει τετράγωνο με τον Δία, αναγνώρισε τις ικανότητές σου χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις κάτι στους άλλους.

Ταύρος

Μια εξέλιξη που δεν ακολούθησε το σχέδιό σου μπορεί τελικά να σε αναγκάσει να αναθεωρήσεις ολόκληρη τη στρατηγική σου, αγαπητέ Ταύρε. Ο Ερμής και ο Χείρωνας, μαζί με τους Δεσμούς της Μοίρας, σε βάζουν στη διαδικασία να επανεξετάσεις όσα δεν προχώρησαν όπως τα περίμενες.

Αντί να παραμένεις προσκολλημένος σε ένα αποτέλεσμα που δεν ήρθε, δες τι μπορεί να αλλάξει στην επόμενη προσπάθεια. Ίσως οι απαιτήσεις που έθεσες στον εαυτό σου ή στους ανθρώπους γύρω σου ήταν περισσότερες από όσες μπορούσαν να υποστηριχθούν. Η νέα βάση χρειάζεται συνεργασία, καλύτερη οργάνωση και έναν τρόπο ζωής που δεν σε εξαντλεί.

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει παράλληλα τη διαίσθησή σου. Το βράδυ, με το τετράγωνο Σελήνης και Δία, χρειάζεται να κρατήσεις απόσταση από συναισθήματα και επιρροές που δεν σου ανήκουν.

Δίδυμοι

Οι απόψεις των άλλων έχουν αρχίσει να επηρεάζουν περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες τις δικές σου αποφάσεις, αγαπητέ Δίδυμε. Ο Ερμής, οι Δεσμοί της Μοίρας και ο Χείρωνας σε ωθούν να ξεχωρίσεις τι πραγματικά θέλεις από όσα κάνεις επειδή φοβάσαι την κριτική ή την παρεξήγηση.

Ίσως έχεις γίνει υπερβολικά προσεκτικός σε κάποιες επιλογές σου ή αναλύεις διαρκώς τις πράξεις των ανθρώπων γύρω σου. Η Σελήνη στον Ταύρο σε ευνοεί περισσότερο όταν απομακρύνεσαι για λίγο από τον θόρυβο και αναζητάς απλές απολαύσεις και προσωπικό χρόνο.

Αργότερα, η όψη με τον Δία μπορεί να αυξήσει την πνευματική δραστηριότητα και να σου δώσει μια ιδέα που αξίζει να εξετάσεις περισσότερο.

Καρκίνος

Το παρελθόν εξακολουθεί να επηρεάζει κάποιες επιλογές σου, όμως η ημέρα σε καλεί να κοιτάξεις περισσότερο προς αυτό που θέλεις να δημιουργήσεις από εδώ και πέρα, αγαπητέ Καρκίνε. Ο Ερμής σε όψη με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα μπορεί να ξυπνήσει συναισθηματικές επιφυλάξεις και να κάνει δυσκολότερη την αποδέσμευση από όσα έχουν τελειώσει.

Αυτό δεν αφορά μόνο ανθρώπους και αναμνήσεις. Αντικείμενα και πράγματα που εξακολουθείς να κρατάς στον χώρο σου μπορεί επίσης να συνδέονται με προηγούμενες περιόδους της ζωής σου. Αν αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι μια νέα αρχή, μια εκκαθάριση στο σπίτι μπορεί να γίνει η αφορμή για να αλλάξεις σταδιακά κατεύθυνση.

Η Σελήνη στον Ταύρο ευνοεί την επικοινωνία με φίλους και ανθρώπους που μπορούν να σε ενθαρρύνουν. Μόνο πρόσεξε να μην παρασυρθείς σε ατελείωτες συζητήσεις το βράδυ, όταν η Σελήνη σχηματίσει τετράγωνο με τον Δία.

Λέων

Το επόμενο βήμα μπορεί να γίνει ευκολότερο αν πρώτα απομακρύνεις όσα σε εμποδίζουν να προχωρήσεις, αγαπητέ Λέοντα. Η σημερινή σύνδεση του Ερμή με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα σε καλεί να δεις διαφορετικά ορισμένες καταστάσεις και να μην εγκλωβιστείς στις ίδιες προσδοκίες.

Η αλλαγή στάσης μπορεί να σε βοηθήσει να επουλώσεις παλιές δυσκολίες, ενώ η γνώμη ανθρώπων που εμπιστεύεσαι μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Παράλληλα, χρειάζεται να υπολογίσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να μην φορτώνεις το πρόγραμμά σου περισσότερο από όσο αντέχεις.

Το βράδυ, η ένταση ανάμεσα στη Σελήνη στον Ταύρο και τον Άρη σε καλεί να επανεξετάσεις απαιτήσεις που έχεις θέσει στον εαυτό σου. Διαφορετικά, μπορεί να επιστρέψεις στα ίδια προβλήματα με διαφορετική μορφή.

Παρθένος

Η αλλαγή αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με ανάγκη παρά με απλή σκέψη, αγαπητέ Παρθένε. Ο Ερμής σε όψη με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα σε κινητοποιεί να δοκιμάσεις διαφορετικές συμπεριφορές και να αλλάξεις πράγματα που δεν λειτουργούν πλέον για σένα.

Το δύσκολο σημείο είναι η αναποφασιστικότητα. Μπορεί να γνωρίζεις ότι χρειάζεται να κινηθείς, αλλά να αναλύεις τόσο πολύ τις πιθανότητες ώστε τελικά να μην κάνεις τίποτα. Η προσωπική εξέλιξη, όμως, δεν έρχεται χωρίς δοκιμές και διορθώσεις στην πορεία. Κάνε το επόμενο βήμα και άφησε χώρο στον αυτοσχεδιασμό.

Όταν η Σελήνη στον Ταύρο σχηματίσει όψη με τον Δία το βράδυ, οι επιθυμίες και οι στόχοι σου αποκτούν μεγαλύτερη ένταση.

Ζυγός

Η ανάγκη σου να αισθανθείς ότι ανήκεις κάπου γίνεται πιο έντονη σήμερα, αγαπητέ Ζυγέ. Ο Ερμής κινείται στο ζώδιό σου και σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα, φέρνοντας στην επιφάνεια σκέψεις που μπορεί να σε έχουν κρατήσει μακριά από νέες γνωριμίες.

Αν φοβάσαι ότι θα κριθείς ή ότι δεν θα σε καταλάβουν, προσπάθησε να μην αφήσεις αυτή την ανησυχία να καθορίσει τη συμπεριφορά σου. Οργανωμένα περιβάλλοντα, όπως ομάδες, μαθήματα και δραστηριότητες με κοινά ενδιαφέροντα, μπορούν να κάνουν πιο εύκολη την επαφή με καινούργιους ανθρώπους.

Η Σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει όψη με τον Δία το βράδυ και οι νέες επαφές μπορεί να αποκτήσουν γρήγορα μεγαλύτερη οικειότητα. Κράτησε, ωστόσο, τον δικό σου ρυθμό.

Σκορπιός

Η απλοποίηση γίνεται βασικό ζητούμενο για εσένα σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ. Ο Ερμής σε επαφή με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα φωτίζει όσα έχουν γίνει πιο περίπλοκα από όσο χρειάζεται και σου επιτρέπει να δεις τι μπορεί να αλλάξει.

Παλιές συνήθειες, στόχοι που δεν σε εκφράζουν πλέον ή τρόποι εργασίας που σε εξαντλούν χρειάζονται επανεξέταση. Το ίδιο ισχύει και για την ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές και τις προσωπικές υποχρεώσεις. Αν δεν μπορείς να τα διαχειριστείς όλα μόνος σου, σκέψου πού υπάρχει δυνατότητα να ζητήσεις βοήθεια.

Το βράδυ, η Σελήνη στον Ταύρο σε στρέφει περισσότερο στη φροντίδα του εαυτού σου και στην προσωπική ζωή. Ένα ραντεβού ή λίγος χρόνος με το ταίρι σου μπορεί να σε αποφορτίσει.

Τοξότης

Μην αφήσεις παλιές απογοητεύσεις να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις όσα συμβαίνουν σήμερα, αγαπητέ Τοξότη. Ο Ερμής, οι Δεσμοί της Μοίρας και ο Χείρωνας φέρνουν ξανά στην επιφάνεια ανασφάλειες ή σχέσεις που έχουν αφήσει εκκρεμότητες.

Το περιβάλλον σου παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι αυτή την κατάσταση. Άνθρωποι που σε στηρίζουν μπορούν να σε βοηθήσουν, ενώ οι αρνητικές κοινωνικές συμπεριφορές ενδέχεται να κάνουν πιο δύσκολη την προσπάθειά σου να προχωρήσεις. Απόφυγε συζητήσεις που βασίζονται σε κακόβουλα σχόλια για τρίτους και κράτησε τον χρόνο σου για κάτι που σε ενδιαφέρει πραγματικά.

Η Σελήνη στον Ταύρο και ο Άρης ενεργοποιούν το βράδυ την ανάγκη για δράση, άσκηση, δημιουργική απασχόληση ή αλλαγές στην καθημερινότητά σου.

Αιγόκερως

Πριν οργανώσεις τα επόμενα σχέδιά σου, χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σε κρατά πίσω, αγαπητέ Αιγόκερε. Ο Ερμής σε σύνδεση με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα φέρνει στην επιφάνεια συμπεριφορές, σχέσεις και συναισθήματα που έχουν δημιουργήσει μια παρατεταμένη αίσθηση στασιμότητας.

Στις συνεργασίες, η επικοινωνία γίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Όταν κάποιος αισθάνεται ότι η άποψή του δεν ακούγεται, η συνεννόηση δυσκολεύει. Αν δεν υπάρχει πλέον κοινή κατεύθυνση, ίσως χρειαστεί να επανεξετάσεις συμφωνίες στις οποίες έχεις ήδη δεσμευτεί.

Η Σελήνη στον Ταύρο προσφέρεται για πιο χαλαρές και ευχάριστες δραστηριότητες, όμως το βράδυ, με το τετράγωνό της με τον Δία, πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ερμηνευτούν οι κινήσεις σου.

Υδροχόος

Ο τρόπος με τον οποίο περιμένεις να εξελιχθεί μια κατάσταση μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα την αντιμετωπίσεις, αγαπητέ Υδροχόε. Ο Ερμής σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα και σε καλεί να παρατηρήσεις ποιες σκέψεις ενισχύουν την ανησυχία σου και ποιες αφήνουν χώρο για διαφορετικές εξελίξεις.

Μια πιο ανοιχτή στάση μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς καλύτερα τις σχέσεις και τις καθημερινές σου επαφές. Ακόμη και μια μικρή πράξη υποστήριξης προς έναν άνθρωπο του περιβάλλοντός σου μπορεί να αλλάξει το κλίμα μεταξύ σας.

Παράλληλα, η Σελήνη στον Ταύρο αυξάνει την ικανότητά σου να αντιλαμβάνεσαι τη διάθεση των άλλων. Το βράδυ, όταν σχηματίσει τετράγωνο με τον Δία, χρειάζεται να ξεχωρίσεις τα δικά σου συναισθήματα από τις επιρροές που δέχεσαι από το περιβάλλον.

Ιχθύες

Οι αλλαγές που μέχρι τώρα κρατούσες περισσότερο ως σκέψη μπορούν να αρχίσουν να παίρνουν πρακτική μορφή, αγαπητέ Ιχθύ. Ο Ερμής σχηματίζει όψεις με τους Δεσμούς της Μοίρας και τον Χείρωνα και σε καλεί να αποφασίσεις ποια κατάσταση μπορείς να αλλάξεις και ποια χρειάζεται απλώς να αποδεχθείς όπως είναι.

Μην προσπαθήσεις να ανατρέψεις τα πάντα ταυτόχρονα. Οι μικρές αλλαγές στις συνήθειες και στην καθημερινότητά σου μπορούν να λειτουργήσουν ως πιο διαχειρίσιμα βήματα προς έναν μεγαλύτερο στόχο. Αν ήδη περνάς μια περίοδο σημαντικών μεταβολών, δώσε μεγαλύτερη σημασία σε όσα σου προσφέρουν σταθερότητα.

Η Σελήνη στον Ταύρο σε κάνει επίσης πιο ευαίσθητο στην επίδραση του χώρου και των ανθρώπων γύρω σου. Το βράδυ, με το τετράγωνο Σελήνης και Δία, δώσε προσοχή στη σύνδεση ανάμεσα στην ψυχική σου κατάσταση και το σώμα σου.