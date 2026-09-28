Τις ανησυχίες που αντιμετωπίζει ως γονέας περιέγραψε ο Μελέτης Ηλίας κατά την παρουσία του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA, με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή της σειράς Το Σόι Σου. Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς η 16χρονη κόρη του διαχειρίζεται τις εξόδους της, φέρνοντας ως παράδειγμα πρόσφατο περιστατικό από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σταδιακή προσαρμογή της οικογένειάς του στις εκδηλώσεις θαυμασμού από τον κόσμο στην καθημερινότητά τους.

Η αναμονή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και η αντίδραση

Περιγράφοντας την εμπειρία του από τη βραδιά της συναυλίας, ο ηθοποιός μετέφερε τον διάλογο που είχε με την κόρη του όταν διαπίστωσε πως η ώρα είχε περάσει:

«Η κόρη μου είναι 16 χρονών, προχθές στη Βίσση περίμενα μέχρι τις 2 παρά τέταρτο, ξεροστάλιασα. Μέχρι τις 12μιση – 1 που ήταν πια αργά για μια 16χρονη, την παίρνω τηλέφωνο και λέω: “πού είστε”; Μου λέει: “ακόμα τραγουδάει”. Λέω τραγουδάει από τις 9μιση μέχρι 1 είμαστε σοβαροί; Κατά τις 2 παρά που πήρα τηλέφωνο μου είπε ότι ήταν στο Νέο Ηράκλειο και τρώγανε κάτι. Λέω: “Παναγία μου ήρθε, αυτό που φοβόμουν ήρθε”. Να περιμένεις με το ρολόι τι ώρα θα έρθει το παιδί σου στο σπίτι».

Όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα και τις αντιδράσεις του κόσμου στον δρόμο, ο Μελέτης Ηλίας εξήγησε τη στάση που τηρεί απέναντι στα παιδιά του:

«Τώρα πια νομίζω ότι έχω βρει τον τρόπο και το έχουν δει και τα ίδια τα παιδιά και ξέρουν να το χειρίζονται. Οι πρώτες επαφές με αυτό, το ότι περπατάμε στο δρόμο κάποιος μπορεί να μου μίλαγε σαν να σε ήξερε, βήμα – βήμα προσπαθείς να το κάνεις κατανοητό, κάτι το οποίο φαίνεται πολύ λαμπερό αλλά κρύβει και έναν κίνδυνο».

Ο ηθοποιός είναι παντρεμένος από το 2005 με τη Θέμιδα Βουτσινά, με την οποία γνωρίστηκαν πριν από την αποφοίτησή του από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.