Στη συνειδητή επιλογή της να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας για να αφιερωθεί στην οικογένειά της, αλλά και στο ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στη μεγάλη οθόνη, εστιάζει η Φίνος Φιλμ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της για την Ελένη Προκοπίου. Η είδηση για την απώλεια της ηθοποιού και χορεύτριας έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εταιρεία παραγωγής, με την οποία συνεργάστηκε σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της δεκαετίας του ’60 και του ’70, εξέδωσε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι σταθμοί της καριέρας και το αντίο της Φίνος Φιλμ

Στο κείμενο της ανάρτησης υπογραμμίζεται η διαδρομή της στον χώρο του θεάματος αλλά και οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα την αγαπημένη μας “Κυρία της Αυλής”, Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό, άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, πριν επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.»

Παράλληλα, η Φίνος Φιλμ έκανε ειδική αναφορά στις φιλμογραφικές στιγμές της συνεργασίας τους:

«Στη Φίνος Φιλμ πρωτοεμφανίστηκε το 1966 με το “Ραντεβού στον Αέρα” και μέσα στην ίδια χρονιά ακολούθησαν οι “Παράνομοι Πόθοι”, “Οι Κυρίες της Αυλής” και “Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα”. Έξι χρόνια αργότερα επέστρεψε για “Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας”, που έμελλε να είναι και η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της καριέρας της.»

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την αναφορά στις χαρακτηριστικές ατάκες και την εικόνα που διατήρησε στο πανί:

«Σήμερα την αποχαιρετούμε μέσα από στιγμές τριών ταινιών της και κρατάμε ζωντανά το χαμόγελο, την κίνηση, τη λάμψη της και, φυσικά, την αθάνατη ατάκα της “Μένουμε πάντα παιδιά”. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Αντίο Ελένη μας.»