Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «μαΖΩ Ακόμα» του Γιώργου Μαζωνάκη επιστρέφει στη δημοσιότητα για έναν λόγο που δεν είχε καμία σχέση με την αρχική παρουσίασή του. Στο video clip, ο τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος σε φορείο, με μάσκα οξυγόνου, ενώ η εικόνα συνοδεύεται από στίχους που μιλούν για τον «κάτω κόσμο», την «κόλαση», την πνιγμονή και την προσπάθεια επιστροφής στη ζωή.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2023 από τη Minos EMI, με μουσική και στίχους του Βασίλη Δήμα. Τη σκηνοθεσία του music video είχε αναλάβει ο Νίκος Σούλης, ενώ η παραγωγή ήταν του Κώστα Καλημέρη.

Το φορείο και οι στίχοι που απέκτησαν άλλη ανάγνωση

Στις πρώτες σκηνές, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται πάνω σε φορείο φορώντας μάσκα οξυγόνου, πριν το βίντεο εξελιχθεί σε μια σειρά από διαφορετικές, έντονα συμβολικές εικόνες.

Οι στίχοι του «μαΖΩ Ακόμα» κινούνται γύρω από την εσωτερική σύγκρουση, τις ενοχές, τις επιθυμίες και την προσπάθεια διαφυγής. Ανάμεσα στις φράσεις που ξεχωρίζουν είναι το «Με έχασα κάπου ανάμεσα στον κάτω κόσμο και τον ουρανό» και το «μαΖΩ ακόμα», που επαναλαμβάνεται στο τραγούδι.

Η αναφορά του Chris Child στο βίντεο

Ο DJ και μουσικός παραγωγός Chris Child, στενός συνεργάτης του Μαζωνάκη, τον χαρακτήρισε διαισθητικό καλλιτέχνη και μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη μουσική παρουσία του Μαζωνάκη. Θυμήθηκε, μεταξύ άλλων, την εμφάνισή του στο London Palladium το 2023, όπου, όπως ανέφερε, η αίθουσα ήταν γεμάτη σε μια βραδιά που είχε ιδιαίτερη σημασία για τη μεταξύ τους μουσική σύνδεση.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο εύρος των μουσικών αναφορών του τραγουδιστή, λέγοντας ότι άκουγε από David Bowie μέχρι όπερα. Για τον Chris Child, αυτή η πλευρά του Μαζωνάκη αποτελεί σημαντικό μέρος της μουσικής διαδρομής που αφήνει πίσω του.