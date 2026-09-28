Τη δική της ιδιαίτερη σημειολογία είχε η κοινή εμφάνιση που πραγματοποίησαν η Άννα Μαρία, ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων του Οίκου Βουράκη στην ελληνική υψηλή κοσμηματοποιία.

Κατά την άφιξή τους στον χώρο, η διάταξη των μελών της οικογένειας δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Άννα Μαρία προπορευόταν σταθερά, διατηρώντας τον κεντρικό ρόλο, ενώ αμέσως μετά ακολουθούσαν ο Παύλος με τη Μαρί Σαντάλ, επιβεβαιώνοντας με διακριτικό τρόπο τη θεσμική ιεραρχία και τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που τους συνδέουν.

Οι ενδυματολογικές επιλογές

Στο κομμάτι της εμφάνισης, η Άννα Μαρία επέλεξε ένα επιβλητικό ensemble σε γήινο καφέ σατέν τόνο, αποτελούμενο από διπλόσταυρο σακάκι και φούστα σε γραμμή που ξεπερνούσε το γόνατο, το οποίο συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα και σκούρες γόβες.

Δίπλα της, η Μαρί Σαντάλ πόνταρε στη διαχρονική κομψότητα ενός κατάλευκου κοστουμιού σε άνετη γραμμή, με ζώνη στη μέση, κλειστό λαιμό με λεπτομέρεια από δαντέλα και μαύρη δερμάτινη τσάντα χειρός.

Από την πλευρά του, ο Παύλος κινήθηκε σε κλασικές γραμμές, επιλέγοντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο, γραβάτα σε μπλε απόχρωση και μαύρα δερμάτινα υποδήματα.

Νίνετα Φιξ, τ. Βασίλισσα Άννα Μαρία Παύλος Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, τ. Βασίλισσα Αννα Μαρία, Λιάνα Βουράκη κατά την είσοδο τους στον χώρο της εκδήλωσης Παύλος Ντε Γκρες, τ. Βασίλισσα Αννα Μαρία στον χώρο κατά την διάρκεια των ομιλιών τ. Βασίλισσα Άννα Μαρία Μπέκυ Βουράκη, Αντώνης Βουράκης, Παύλος Ντε Γκρες, Βασίλισσα Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ Ντε Γκρες, Λιάνα Βουράκη.

Η βραδιά στο Παλαιό Χρηματιστήριο ήταν αφιερωμένη στον έναν αιώνα δημιουργίας και ιστορίας του ιστορικού οίκου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο.

Φωτογραφίες: Panoulis