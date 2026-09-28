Την ίδια χρονιά που το «Παιδί της Νύχτας» κυκλοφορούσε και έδινε νέα ώθηση στη δισκογραφική πορεία του, ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε σε μια εντελώς διαφορετική παραγωγή. Το 1997 εμφανίστηκε στην ταινία «Ο Νικητής», παραγωγή του Ελληνικού Στρατού με θέμα τα ναρκωτικά και τις συνέπειες της χρήσης τους.

Η συγκεκριμένη παραγωγή γυρίστηκε με τη συμμετοχή αρκετών προσώπων που εκείνη την περίοδο υπηρετούσαν τη θητεία τους. Ανάμεσά τους ήταν ο Νίκος Ψαρράς, ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Ψαρράς έχει μιλήσει ο ίδιος για εκείνη την περίοδο και τη συμμετοχή τους στην ταινία, εξηγώντας ότι τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος της στρατιωτικής τους θητείας.

«Ο τελευταίο μήνα που έπρεπε να είχαμε άδεια απολύσεως, εμείς κάναμε μία ταινία για τον στρατό και ήμασταν εκεί, ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο Αντώνης Κανάκης, ο Μάρκος Σεφερλής, εγώ και κάναμε μία ταινία παραγωγής του 7ο επιτελικού, κατά των ναρκωτικών», έχει αναφέρει ο ηθοποιός.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε στιγμιότυπο από την ταινία «Ο Νικητής» του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Η ταινία είχε τον τίτλο «Ο Νικητής» και παραγωγός ήταν το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο Νίκος Ψαρράς έχει αναφέρει επίσης ότι το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπέγραφε ο Φίλιππος Φυλακτού.

Ο Μαζωνάκης εμφανίζεται με τη στρατιωτική του ιδιότητα

Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στην παραγωγή είχε μια ιδιαιτερότητα. Δεν ήταν από τους ηθοποιούς που είχαν τους βασικούς ρόλους στην ιστορία. Η συμμετοχή του συνδέθηκε με τη μουσική πλευρά της ταινίας, καθώς εμφανίζεται να τραγουδά για τους στρατευμένους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται με στρατιωτική στολή, ενώ σε άλλο σημείο της ταινίας τραγουδά με την κιθάρα του. Η παρουσία του καταγράφεται έτσι ως μέρος της ίδιας στρατιωτικής πραγματικότητας που αποτυπώνει η ταινία.

Η συμμετοχή αυτή έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε τη θητεία του. Είχε παρουσιαστεί το 1996 και αργότερα μετατέθηκε στη Σπάρτη για μετεκπαίδευση στο ΚΕΕΜ, όπου είχε αποκτήσει τον βαθμό του λοχία.

Η ταινία «Ο Νικητής» δημιουργήθηκε για να προβάλλεται στους στρατευμένους και να ενημερώνει για τους κινδύνους των ναρκωτικών. Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την παραγωγή της, το συγκεκριμένο υλικό έχει επιστρέψει στο διαδίκτυο, κυρίως λόγω της παρουσίας σε αυτό προσώπων που αργότερα απέκτησαν μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Έτσι, ανάμεσα στα πρόσωπα που καταγράφονται στην παλιά παραγωγή του ΓΕΣ βρίσκεται και ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία συνδύαζε τη στρατιωτική του θητεία με τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.