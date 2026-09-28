Η Άννα Βίσση μόλις είχε αφήσει τη σκηνή του ΟΑΚΑ, όπου το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου βρέθηκαν περισσότεροι από 95.000 θεατές, όταν συνάντησε στα παρασκήνια τη Δήμητρα Κούστα. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν λίγο μετά το τέλος της συναυλίας, σε μια στιγμή που καταγράφηκε από την κάμερα.

Η Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη και κουμπάρα της τραγουδίστριας, είχε επίσης ρόλο στην παραγωγή της μεγάλης βραδιάς, καθώς βρίσκεται επικεφαλής της εταιρείας που ανέλαβε τη διοργάνωση. Η συνάντησή τους έγινε στον χώρο των παρασκηνίων, καθώς η Άννα Βίσση κατευθυνόταν προς το καμαρίνι της.

Η συναυλία είχε ολοκληρωθεί μπροστά σε ένα κοινό που ξεπέρασε τις 95.000 παρουσίες, αριθμός που είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από τη βραδιά ως ο αναμενόμενος αριθμός θεατών για το sold out ΟΑΚΑ.

Η πρώτη ανάρτηση της Άννας Βίσση μετά το ΟΑΚΑ

Την επόμενη ημέρα, η Άννα Βίσση επέστρεψε στα social media και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπο από τη συναυλία. Στη φωτογραφία εμφανίζεται πάνω στη σκηνή, ενώ το μήνυμα που τη συνόδευσε ήταν αφιερωμένο στο κοινό που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

«Αυτό με κάνετε να νιώθω όταν βγαίνω στη σκηνή. Σας ευχαριστώ».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν το πρώτο μήνυμα της τραγουδίστριας μετά τη μεγάλη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου.

Σε άλλη αναφορά της ίδιας ανάρτησης, η Βίσση έγραψε επίσης: «Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου».