Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή της στη Βρετανία, σχεδόν έναν μήνα αφότου μετακόμισε μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ. Η Δούκισσα του Σάσσεξ φωτογραφήθηκε στα Cotswolds, σε μια χαλαρή έξοδο με τη φίλη της και πρώην παρουσιάστρια, Έλεν ΝτεΤζένερις.

Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε με ένα casual αλλά προσεγμένο look, επιλέγοντας γαλάζιο πουκάμισο, λευκό παντελόνι και γυαλιά ηλίου aviator. Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από το Harper’s Bazaar ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του διακριτικού, «quiet luxury» στιλ που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Η έξοδος πραγματοποιήθηκε στην αγγλική ύπαιθρο, μια περιοχή που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τη Μέγκαν και τον Χάρι, από τότε που η οικογένεια μετακόμισε στη Βρετανία, διατηρώντας παράλληλα το σπίτι της στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Η παρουσία της Έλεν ΝτεΤζένερις κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Η Μέγκαν και η Έλεν διατηρούν εδώ και χρόνια φιλική σχέση από την εποχή που ζούσαν στην Καλιφόρνια. Η παρουσιάστρια και η σύζυγός της, Πόρτια ντε Ρόσι, έχουν επίσης μετακομίσει στα Cotswolds, γεγονός που τους φέρνει πλέον ξανά κοντά γεωγραφικά.

Σύμφωνα με το People, η δούκισσα του Σάσσεξ εθεάθη στις 21 Σεπτεμβρίου σε παμπ κοντά στο Burford του Oxfordshire μαζί με την Έλεν και την Πόρτια. Την ίδια ημέρα, ο πρίγκιπας Χάρι βρισκόταν στο Λονδίνο για τα WellChild Awards, ενώ η Μέγκαν δεν τον συνόδευσε, καθώς μέχρι τότε δεν είχε πραγματοποιήσει επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά τη μετακόμιση.

Η νέα ζωή στη Βρετανία φαίνεται πάντως να βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητας της Μέγκαν Μαρκλ. Παράλληλα με την προσαρμογή των παιδιών στο νέο τους σχολικό περιβάλλον, συνεχίζει να ασχολείται με το lifestyle brand της, As Ever, ενώ η επιστροφή της στη βρετανική δημόσια ζωή αναμένεται με ενδιαφέρον.