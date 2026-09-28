Τους λόγους για τους οποίους κουβαλά μέχρι σήμερα το άγχος των σχολικών της χρόνων αποκάλυψε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία βρέθηκε στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια σπάνια κοινή εξομολόγηση με τη μητέρα της, Χρύσα.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε τις αναμνήσεις της από την περίοδο που πήγαινε σχολείο, εξηγώντας πώς η απαίτηση της μητέρας της για την τελειότητα επηρέασε την καθημερινότητά της, αλλά και την εξέλιξή της ως μαθητή:

«Ήμασταν παιδάκια με τον αδελφό μου και μας έπαιρνε στο κρεβάτι της και μας διάβαζε Παπαδιαμάντη, μας διάβαζε Καβάφη. Πιέστηκα. Ήθελε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Δηλαδή εγώ τα Σαββατοκύριακα, όταν ήμουν πια γυμνάσιο και λύκειο, τα Σαββατοκύριακα με έβαζε κάτω και κάναμε επανάληψη όλα τα ρήματα, τους χρόνους, τα λατινικά. Δεν είχα Σαββατοκύριακα. Εντάξει, αυτό με καταπίεσε και με κούρασε μπορώ να πω, αλλά απέδωσε κιόλας».

Το σχολικό άγχος που παραμένει ανεξίτηλο

Τα βιώματα εκείνης της περιόδου φαίνεται πως την ακολουθούν ακόμη και στην ενήλικη ζωή της. Όπως ανέφερε η ίδια, οι μνήμες από τις σχολικές υποχρεώσεις επανέρχονται συχνά στον ύπνο της:

«Ακόμη ξυπνάω το βράδυ από ένα όνειρο που “αχ, η Λυκειάρχης αυτό” ή ότι δεν έγραψα καλά, ότι εκείνο. Έχω ακόμη το άγχος του σχολείου».

Η αλλαγή ισορροπιών όταν έγινε η ίδια μητέρα

Η μετάβαση στη δική της μητρότητα στάθηκε η αφορμή για να επαναπροσδιοριστεί η σχέση της με τη μητέρα της, επιτρέποντάς της να δει τα πράγματα από διαφορετική οπτική:

«Νομίζω όταν έγινα εγώ μαμά, ήταν από τις πιο έντονες στιγμές μας. Τότε καταλάβαμε περισσότερο η μία την άλλη γιατί μας επανατοποθέτησε στη σχέση μάνας κόρης. Η μητέρα μου έχει εν μέρει δίκιο και εν μέρει άδικο. Ήταν καταπιεστική αλλά αυτό με βοήθησε εμένα στο να μην κάνω αυτό, αυτή την επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς στα δικά μου παιδιά».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε την απόφαση που πήρε για την ανατροφή των δικών της παιδιών, θέτοντας διαφορετικές προτεραιότητες από εκείνες που γνώρισε η ίδια: «Εγώ, ας πούμε, από τα παιδιά μου δεν απαίτησα ποτέ ούτε βαθμούς ούτε να είναι πρώτοι μαθητές που η μαμά το ήθελε αυτό και της άρεσε πολύ».