Η Μαρία Μπεκατώρου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού «The Chase».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η παρουσιάστρια του MEGA μίλησε, μεταξύ άλλων, για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τη ξεχωριστή σχέση που τους συνέδεε. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 1993, σε μία από τις πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις του γνωστού τραγουδιστή.

«Ο πόνος που είχα την ημέρα της κηδείας και την προηγούμενη, που είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν θα ξαναδείς έναν άνθρωπο που αγαπάς και εκτιμάς και θαυμάζεις, η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά», ανέφερε η Μαρία Μπεκατώρου.

Η Μαρία Μπεκατώρου αποκάλυψε ακόμη πως το σκυλάκι που είχε μαζί της ήταν ένα ξεχωριστό δώρο από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μία υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης που ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώριζα από πιο κοντά και είχα μάθει και άλλες ωραίες πτυχές του. Ήταν εκεί πάντα να βοηθήσει. Είχε τις φοβίες του, είχε τις ανασφάλειές του και ειλικρινά αυτό που με συγκίνησε βαθιά όταν “έφυγε” ήταν η αγάπη του κόσμου. Κοίταξα τον ουρανό και είπα “να ‘σαι εκεί και να βλέπεις πόσο μα πόσο πολύ και έντονα σ’ αγάπησε ο κόσμος”, που μπορεί και να μην το είχε τόσο πολύ καταλάβει».

«Ας αφήσουμε τις πολλές αναλύσεις. Να αφήσουμε την ψυχή του να αναπαυθεί και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί έφυγε και πιστεύω ότι θα σωθούν πολλοί άνθρωποι», τόνισε στη συνέχεια.