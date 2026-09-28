Η Ντούα Λίπα έκλεψε τις εντυπώσεις σε οικογενειακό γάμο στην Πρίστινα, όπου βρέθηκε για τον γάμο του ξαδέλφου της Αντ Γκιάκοβα με τη Ροζάφα Κελμέντι.

Η 31χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τον μεγάλο αλβανικό γάμο, όπως τον χαρακτήρισε, με ένα βίντεο να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Σε αυτό, η Ντούα Λίπα χορεύει παραδοσιακά μαζί με τον πατέρα της, Ντουκαγκίν Λίπα, ισορροπώντας με άνεση ένα ποτήρι στο κεφάλι της.

Οι καλεσμένοι την επευφημούσαν, ενώ το βίντεο προκάλεσε ενθουσιασμό και στους διαδικτυακούς της φίλους. «Η Αλβανίδα βασίλισσά μας», έγραψε χαρακτηριστικά ένας θαυμαστής, ενώ άλλοι σχολίασαν πως δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να κάνει.

Ο πατέρας της μπήκε επίσης στο κλίμα, γράφοντας κάτω από την ανάρτηση: «Ακόμα χορεύω».

Η περηφάνια για τις αλβανικές ρίζες της

Στην ανάρτησή της, η Ντούα Λίπα έγραψε: «Ο ξάδελφός μου παντρεύτηκε τη γυναίκα των ονείρων του και κάναμε έναν μεγάλο αλβανικό γάμο», προσθέτοντας στα αλβανικά τη φράση «po na rritet rrethi», δηλαδή «ο κύκλος μας μεγαλώνει».

Στο γάμο βρέθηκαν επίσης η μητέρα της Ανέσα, η αδελφή της Ρίνα και ο αδελφός της Τζιν, ενώ δεν εμφανίστηκε ο σύζυγός της Κάλουμ Τέρνερ.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, η τραγουδίστρια έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την υπερηφάνειά της για την καταγωγή της. Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1995, από γονείς που είχαν μεταναστεύσει από το Κόσοβο, ενώ τα αλβανικά ήταν η πρώτη γλώσσα που μιλούσε ως παιδί.

Η οικογένεια επέστρεψε στην Πρίστινα μετά την ανεξαρτησία του Κοσόβου το 2008, προτού η Ντούα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 15 της για να κυνηγήσει τη μουσική της καριέρα.

Το 2022 απέκτησε και την αλβανική υπηκοότητα, ενώ μαζί με τον πατέρα της έχει ιδρύσει το Sunny Hill Foundation, το οποίο στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες στο Κόσοβο.