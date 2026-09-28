Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Πέτρας, ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στον Γιώργο Λιάγκα για τις ανάγκες της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την απόφασή του να αναβάλει το συγκεκριμένο live όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εξήγησε πως βρισκόταν σε επικοινωνία με τον τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν πρόλαβε να τον συναντήσει.

«Ανέβαλα τη συναυλία γιατί αυτό μου έλεγε η συνείδησή μου. Το συμβάν, αν θυμάμαι καλά, έγινε Τετάρτη κι εγώ την Πέμπτη είχα τη συναυλία. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής, κι εκτός αυτού τον γνώριζα πολλά χρόνια, πηγαίναμε στο γυμναστήριο και στην εκκλησία. Έχουμε πει πολλά πράγματα προσωπικά μας που δεν θα κάτσω να αναλύσω αν ήμουν δίπλα του ή αν δεν ήμουν, όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι δημοσιογράφοι. Δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνά τα όρια της αλήθειας», σημείωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήμουν στο στούντιο όταν έμαθα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αναβάλω τη συναυλία. Την ανέβαλα, δεν την ακύρωσα. Με κόστος, όμως έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Η συνείδησή μου αυτό μου έλεγε. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κρίνω τους συναδέλφους μου που έκαναν συναυλίες. Γιατί εγώ δεν θα κρίνω ποτέ κανέναν. Δεν θα ακούσεις ποτέ από το στόμα μου ότι φταίει αυτός που τραγούδησε. Ο καθένας πράττει με βάση τη συνείδησή του».

«Μιλούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί κάποιοι είπαν ότι είχαμε να μιλήσουμε ενάμιση μήνα. Παρερμηνεύονται πράγματα και δεν είναι σωστό. Γιατί μας ακούει κόσμος και πολλές φορές μπορείς να του αλλάξεις τη διάθεση που έχει για σένα για ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Ήμασταν πάντα κοντά. Δεν ήμουν ποτέ κολλητός με τον Γιώργο, αλλά πάντα τον αγαπούσα. Το τελευταίο διάστημα έλειπα για συναυλίες, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε. Μέχρι να βρεθούμε έγινε το κακό», εξήγησε στη συνέχεια.

«Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος με ήθελε για δουλειά. Ήθελε να μιλήσει μαζί μου, αυτό νιώθω μέσα μου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να περνούσε προσωπικά στη ζωή του. Δεν ήμουν μέσα σε αυτό. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω τι συνέβαινε με την οικογένειά του. Πάντως είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια ενός ανθρώπου, που μπορεί να έχει κάποιον πρόβλημα, θέλει μόνο το καλό του», σχολίασε επίσης.

Κλείνοντας, ο Νίκος Οικονομόπουλος σχολίασε τα πρόσωπα που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας: «Να γίνω δικαστής εγώ; Δεν θα το κάνω. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια. Θεωρώ όμως ότι έχουν κάνει λάθος και ο άνθρωπος έφυγε χωρίς λόγο», είπε.