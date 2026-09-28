Με λίγες λέξεις, αλλά με έντονη συγκίνηση, η Άννα Βίσση θέλησε να αποτυπώσει όσα ένιωσε μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη, κάνοντας ξεκάθαρο πόσο βαθιά τη σημάδεψε η βραδιά.

Στην ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου».

Περισσότεροι από 95.000 θεατές βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να απολαύσουν την Άννα Βίσση πάνω στη σκηνή. Η τεράστια προσέλευση έδωσε στη συναυλία διαστάσεις μεγάλου μουσικού γεγονότος και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική σχέση της τραγουδίστριας με το κοινό της.

Βλέποντας το ΟΑΚΑ γεμάτο από κόσμο, η Άννα Βίσση εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, κάνοντας αναφορά στην υπόσχεση που είχε δώσει μετά τις εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο για ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα. «Κρατάω τις υποσχέσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.