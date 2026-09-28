Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου αποκάλυψε ότι έχει πάψει εδώ και χρόνια να παρακολουθεί τον εαυτό του στην τηλεόραση.

Μιλώντας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός σημείωσε ότι σε νεότερη ηλικία συνήθιζε να βλέπει τις σειρές στις οποίες εμφανιζόταν, όμως με τον καιρό αυτή η συνήθεια σταμάτησε. Όπως εξήγησε, γνωρίζει πλέον πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και δεν θεωρεί ότι έχει κάτι να κερδίσει παρακολουθώντας ξανά τις ερμηνείες του.

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Ούτε στα πρωτότυπα πολλές φορές. Δεν ξέρω, στην αρχή τα έβλεπα ως νέος. Λειτουργεί λίγο και η ματαιοδοξία. Μετά βαρέθηκα. Τον εαυτό μου δεν ξέρω; Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Είναι ναρκισσιστικό. Μου φαίνεται και λίγο ξιπασμένο».