Η λατρεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ για τα δύο ντάτσχουντ του, τους Στάνλεϊ και Μπούντζι ήταν τόσο μεγάλη που στα μέσα της δεκαετίας του ’90 τα έθεσε στο επίκεντρο μιας σειράς έργων του.

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Βρετανού καλλιτέχνη σε ηλικία 88 ετών, ένα από τα πορτραίτα εκείνης της περιόδου ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά κάτω από το σφυρί του οίκου Christie’s, με την τιμή εκτίμησης να αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τον Guardian.

«Αυτός ο πίνακας είναι εξαιρετικά συναρπαστικός για εμάς» δήλωσε η Τέσα Λορντ, επικεφαλής του τμήματος μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης του Christie’s. «Η σπανιότητά του είναι πραγματικά εξαιρετική» πρόσθεσε.

Το έργο με τίτλο «Dog Painting 17» απεικονίζει τον Στάνλεϊ κουλουριασμένο πάνω σε ένα μαξιλάρι να κοιμάται βαθιά. Η αξία του υπολογίζεται μεταξύ 1,5 και 2,5 εκατομμυρίων λιρών ενώ ήταν ένας από τους πάνω από 40 πίνακες που φιλοτέχνησε ο Χόκνεϊ, το 1994-95 για τη σειρά «Dog Series».

🔴 Hockney dog painting hits auction for first time, estimate £1.5m–£2.5m



Christie's will sell Dog Painting 17, a 1994–95 work by David Hockney showing his dachshund Stanley asleep on a cushion. The sale marks the first painting from Hockney's Dog Series ever to appear at… pic.twitter.com/u2WX7UuQzi — NewsTongue (@NewsTongueX) September 26, 2026

Ο Στάνλεϊ, που πήρε το όνομά του από τον κωμικό Σταν Λόρελ, επιλέχθηκε από τον Χόκνεϊ το 1987 όταν ήταν ακόμη κουτάβι και έκτοτε τον ακολουθούσε παντού.

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, μόλις έξι πίνακες από τη συγκεκριμένη σειρά βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς οι υπόλοιποι ανήκουν στο Ίδρυμα David Hockney.

Ο πίνακας θα δημοπρατηθεί στις 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Frieze Week, της μεγαλύτερης εικαστικής διοργάνωσης του Λονδίνου, ενώ από τις 8 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα εκτίθεται δωρεάν για το κοινό στις εγκαταστάσεις του Christie’s στη βρετανική πρωτεύουσα.