Η Μαντόνα ήταν αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα που σημάδεψαν τα MTV Video Music Awards 2026, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Η 68χρονη σταρ όχι μόνο επέστρεψε στη σκηνή των VMAs για πρώτη φορά έπειτα από 23 χρόνια, αλλά ολοκλήρωσε τη βραδιά έχοντας κατακτήσει συνολικά επτά βραβεία, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στη φετινή διοργάνωση. Ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις της ήταν τα Artist of the Year, Best Collaboration και Best Dance.

Η Μαντόνα άνοιξε τη βραδιά με ένα εντυπωσιακό και προκλητικό medley, παραμένοντας πιστή στο ύφος που έχει χαρακτηρίσει ολόκληρη την καριέρα της. Μαζί της εμφανίστηκε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το «Bring Your Love», ενώ στη συνέχεια στη σκηνή βρέθηκε και η Τσάρλι XCX για το «Danceteria Afterhours».

Στο πολυσυζητημένο performance συμμετείχαν ακόμα η Ντέμπι Μαζάρ και η Τζούλια Γκάρνερ, ενώ η σκηνική παρουσία περιλάμβανε τολμηρές χορογραφίες, ιδιαίτερα εφέ και ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε καμπίνες τουαλέτας. Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από αμερικανικά μέσα ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές της τελετής.

Οι ομιλίες που προκάλεσαν αμηχανία

Αν η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια, οι ομιλίες της κατά την παραλαβή των βραβείων έγιναν αντικείμενο αρκετής συζήτησης. Παραλαμβάνοντας το Artist of the Year, η Μαντόνα ξεκίνησε με μια χαρακτηριστικά απρόβλεπτη ατάκα, λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα δάχτυλά μου, γιατί μπορώ πάντα να βασίζομαι σε αυτά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρώτη της εμφάνιση στα VMAs, πριν από 42 χρόνια, θυμίζοντας το περιστατικό κατά το οποίο έχασε το παπούτσι της, έπεσε στη σκηνή και το φόρεμά της σηκώθηκε, με αποτέλεσμα ο τότε μάνατζέρ της να της πει αργότερα ότι η καριέρα της είχε τελειώσει.

Η ίδια χρησιμοποίησε την ιστορία για να μιλήσει για την πορεία της και για το γεγονός ότι συνέχισε να ακολουθεί τον δικό της δρόμο παρά τις αντιδράσεις. «Πέρασα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ανακαλύπτοντας ξανά τον εαυτό μου, πιστεύοντας στον εαυτό μου και φτιάχνοντας τη μουσική που πραγματικά ήθελα να κάνω», ανέφερε.

Τα πράγματα έγιναν πιο αμήχανα αργότερα, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Best Dance και φάνηκε να έχει ξεχάσει για ποια κατηγορία είχε μόλις βραβευτεί, ζητώντας βοήθεια για να θυμηθεί το όνομα του βραβείου. Αμερικανικά μέσα σχολίασαν ότι οι αυθόρμητες και μακροσκελείς ομιλίες της μπέρδεψαν σε ορισμένες στιγμές το κοινό.

Παρά τις αμήχανες στιγμές, η βραδιά αποτέλεσε μια σημαντική επιστροφή για τη Μαντόνα στα VMAs. Η τραγουδίστρια είχε μπει στη διοργάνωση με 11 υποψηφιότητες και έφυγε με 7 βραβεία, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη μακρόχρονη σχέση της με έναν θεσμό στον οποίο έχει αφήσει μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της ποπ κουλτούρας.