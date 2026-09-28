Χαμογελαστή στο πλευρό του νέου συζύγου της, Τούρκου δισεκατομμυριούχου, Τουρχάν Μιλντόν, εμφανίστηκε η σταρ του κινήματος MAGA, Αλίνα Χάμπα, στον εντυπωσιακό και γεμάτο διάσημους καλεσμένους γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης.

Η 42χρονη Χάμπα παντρεύτηκε τον 29χρονο Μιλντόν, διευθύνοντα σύμβουλο της Miller Holding, ενός τουρκικού βιομηχανικού ομίλου, το Σάββατο, σε μια δεξίωση που, σύμφωνα με πηγή της nypost, κόστισε περίπου 10 εκατ. δολάρια.

Η λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα χορού του τέταρτου ορόφου του ξενοδοχείου, η οποία είχε διακοσμηθεί με περίπου 900.000 φρέσκα λουλούδια από όλο τον κόσμο. Στον γάμο έδωσαν το «παρών» πρόσωπα από τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και διεθνείς καλεσμένοι.

So very happy for my dear friend and former @WhiteHouse colleague @AlinaHabba.



Tonight she plighted her troth to Turhan Mildon at a ceremony and celebration befitting her class and elegance as a patriot extraordinaire.



May God Bless You and Yours!

God is Good!!

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/A3ABujdogN — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) September 27, 2026

Exclusive photos: Alina Habba’s Manhattan wedding to Turkish businessman Turhan Mildon brought Trump officials, a foreign president, ministers and business magnates into one room — with Nelly performing for the guests. 🧵 pic.twitter.com/rr6OFygMD8 — Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) September 27, 2026

Η Χάμπα, που στο παρελθόν διετέλεσε προσωπική δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ και για σύντομο διάστημα υπηρεσιακή εισαγγελέας των ΗΠΑ στο Νιου Τζέρσεϊ, φόρεσε τρία διαφορετικά φορέματα κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τα δύο μικρά παιδιά της, Κλόι και Λουκ, εντοπίστηκαν να συνοδεύονται προς το λόμπι του ξενοδοχείου λίγο πριν από την έναρξη της τελετής.

Για την οργάνωση της πολυτελούς εκδήλωσης επιλέχθηκε η YSD Events, εταιρεία που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με φίλους της Χάμπα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ζωντανή εμφάνιση 30μελούς μπάντας. Μάλιστα, τραγουδίστρια από τη Γαλλία ταξίδεψε ειδικά για να ερμηνεύσει το τραγούδι του πρώτου χορού του ζευγαριού, «Heir Encore». Στο δείπνο, το πρώτο πιάτο που προσφέρθηκε στους καλεσμένους ήταν ατομικές συσκευασίες με χαβιάρι.

Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon ile Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba, New York’ta evlendi.



Waldorf Astoria New York otelinde yapılan lüks törene Trump katılım sağlamazken; FBI Direktörü Kash Patel, ABD Başsavcısı Todd Blanche ve efsane boksör Mike Tyson davetliler… pic.twitter.com/mn5Hvqhi5G — Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) September 27, 2026

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο πρωταθλητής της πυγμαχίας, Μάικ Τάισον, καθώς και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, η συνεργάτιδα του Λευκού Οίκου, Μάργκο Μάρτιν, και η βοηθός γενική εισαγγελέας για τα πολιτικά δικαιώματα, Χάρμιτ Ντίλον.

Στο πάρτι που ακολούθησε, το ζευγάρι διασκέδασε με εμφάνιση του ράπερ Νέλι, ο οποίος έχει κερδίσει τρία βραβεία Grammy.

Πρόκειται για τον τρίτο γάμο της Χάμπα. Η ίδια και ο Μιλντόν γνωρίστηκαν σε εκδήλωση στο Kennedy Center νωρίτερα φέτος. Τον Απρίλιο εμφανίστηκαν μαζί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο διαταράχθηκε όταν ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο.

Αργότερα, τον Ιούλιο, εθεάθησαν να διασκεδάζουν στο Executive Branch, ιδιωτικό κλαμπ στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα Ανεξαρτησίας.