Αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση μέσα στο σπίτι της, την ώρα που στο ίδιο δωμάτιο βρίσκεται ένας εργαζόμενος, ο οποίος φαίνεται να εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου 45 δευτερολέπτων, η τραγουδίστρια χορεύει φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, ενώ στο φόντο διακρίνεται ένας άνδρας πάνω σε σκάλα να εργάζεται. Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, η ίδια έχει καλύψει με emojis το στήθος της.

Η παρουσία του εργαζομένου στο δωμάτιο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με ορισμένους χρήστες να αναρωτιούνται κατά πόσο ήταν κατάλληλο να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και αν είχε συναινέσει τόσο στην παρουσία του κατά τη διάρκεια του χορού όσο και στην καταγραφή του στο βίντεο. Κάποιοι σχολιαστές έφτασαν ακόμη και στο σημείο να κάνουν λόγο για «σεξουαλική παρενόχληση», χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια καταγγελία ή παράπονο από τον ίδιο τον άνδρα.

Το βίντεο πυροδότησε παράλληλα νέο κύμα σχολίων γύρω από τη συμπεριφορά της τραγουδίστριας. «Χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος αναρωτήθηκε: «Από τι πάσχει; Γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό».

😳 Britney Spears has been accused of harassment after posting a bizarre video with a worker in the room



The singer shared a clip of herself dancing in a revealing outfit while a man behind her appeared to be carrying out his job.



Social media users began debating whether it… pic.twitter.com/24DsHXjvnD — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσιεύει στα social media βίντεο στα οποία χορεύει με προκλητικό ή ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τρόπο, με τις αναρτήσεις της να προκαλούν συχνά έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις. Κατά καιρούς, αρκετοί θαυμαστές και χρήστες των social media έχουν εκφράσει δημόσια ανησυχία για την ψυχική της υγεία.