Ο Φοίβος βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Άννα Βίσση, στη συγκινητική αφιέρωση που έκανε η τραγουδίστρια στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, αλλά και στους λόγους για τους οποίους οι δυο τους δεν συνεργάστηκαν ποτέ.

«Είχα γράψει στο παρελθόν κάποια τραγούδια για την Άννα που δεν της τα έδωσα ποτέ, γιατί ένιωθα τότε ότι θα “προδώσω” τη Δέσποινα. Τώρα δεν θα το σκεφτόμουν καν να της δώσω τραγούδι, γιατί η Άννα είναι με τον Νίκο και έτσι πρέπει να είναι. Θαυμάζω πολύ αυτή τη σχέση που έχουν, έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά παραμένουν πιστοί ο ένας στον άλλον. Είναι κάτι που το θαυμάζω πραγματικά. Δεν θέλω καν να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά του. Νομίζω ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις. Είναι βασικός κανόνας», σημείωσε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.

Ο Φοίβος δήλωσε συγκινημένος από την επιλογή της Άννας Βίσση να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με το τραγούδι «Σάββατο», το οποίο φέρει τη δική του υπογραφή, ενώ παράλληλα την αποκάλεσε τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. «Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό που η Άννα Βίσση θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιωργο Μαζωνάκη με το “Σάββατο” στη χθεσινή της συναυλία. Συγκινητικό για δυο λόγους, και για τον Γιώργο και τον κόσμο που βλέπεις να τραγουδάει το τραγούδι του, αλλά συγκινήθηκα πολύ και για την Άννα για όλο αυτό που ζει. Η γνώμη μου, δεν την έχω πει δημοσίως μέχρι σήμερα, είναι ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα. Το έλεγα από μικρός και το λέω μέχρι σήμερα. Πολλοί πέφτανε να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει. Συγκινούμαι και χαίρομαι πάρα πολύ και γι’ αυτή και τον Νίκο Καρβέλα, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνει και να πηγαίνει να τη δει. Νομίζω είναι η Άννα και οι Metallica», σημείωσε χαρακτηριστικά.