Νέο σκηνικό διαμορφώνεται στο αστρολογικό τοπίο για τα ζώδια σήμερα, καθώς η είσοδος της Σελήνης στον Ταύρο στρέφει το ενδιαφέρον στην ανάγκη για σταθερότητα, την ώρα που οι συγκρούσεις με τον Άρη και τον Πλούτωνα προκαλούν εσωτερική αναστατώση.

Παράλληλα, η θετική αλληλεπίδραση που σχηματίζει ο Ήλιος στον Ζυγό με τον Ουρανό ξεκλειδώνει αναπάντεχες ευκαιρίες, φέρνοντας νέες γνωριμίες και ιδέες που αλλάζουν τα δεδομένα της καθημερινότητας.

Οι αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Μπορεί να νιώσετε ότι η ημέρα σας παρασύρει σε έναν ξέφρενο ρυθμό, αγαπητοί Κριοί. Καθώς η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στο ζώδιό σας, οι όψεις της με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας μπορεί να φέρουν άγχος, ένταση και αφηρημάδα. Όταν αισθανθείτε ότι αρχίζετε να σφίγγεστε, σταματήστε για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα και πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο, μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας μια μικρή απόλαυση μαζί με τον πρωινό καφέ. Ωστόσο, η δύσκολη όψη τετραγώνου με τον Άρη σάς καλεί να αποφύγετε τις υπερβολές που μπορεί αργότερα να σας αφήσουν χωρίς ενέργεια.

Παράλληλα, ο Ήλιος στον Ζυγό και ο Ουρανός ενισχύουν τις επαφές σας με ανθρώπους που σας ταιριάζουν πνευματικά, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν ερωτικές σπίθες. Κρατήστε, πάντως, υπό έλεγχο τα έξοδά σας, καθώς ο Πλούτωνας γίνεται πιο έντονος το απόγευμα.

Ταύρος

Ίσως ήρθε η στιγμή να επανεξετάσετε κάποιες συνήθειες που έχουν γίνει μονότονες ή σας περιορίζουν, αγαπητοί Ταύροι. Η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας, υπενθυμίζοντάς σας πως ακόμη και οι απλές καθημερινές επιλογές μπορούν σταδιακά να επηρεάσουν τη μεγαλύτερη εικόνα της ζωής σας.

Η ενέργειά σας θα αυξηθεί αισθητά όταν η Σελήνη περάσει στο ζώδιό σας. Ωστόσο, το δύσκολο τετράγωνό της με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική υπερφόρτιση. Προχωρήστε με τον δικό σας ρυθμό, ακόμη κι αν ο ενθουσιασμός και η πίεση μεγαλώνουν.

Χάρες που είχατε προσφέρει στο παρελθόν μπορεί τώρα να επιστραφούν με ευχάριστο τρόπο, χάρη στην αρμονική σύνδεση του Ήλιου στον Ζυγό με τον Ουρανό. Το απόγευμα, κάντε ένα διάλειμμα για να επανεξετάσετε τις στρατηγικές σας και αποφύγετε να πιέσετε τον εαυτό σας μέχρι τα όριά του, καθώς ο Πλούτωνας ενεργοποιείται.

Δίδυμοι

Αφήστε τους άλλους να απολαύσουν τη δική τους στιγμή, αγαπητοί Δίδυμοι, καθώς η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας. Μπορείτε να κερδίσετε πολλά παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω σας, ενθαρρύνοντάς τους και αφήνοντας χώρο στις επιτυχίες τους.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο και σχηματίσει τετράγωνο με τον Άρη, πιθανότατα θα θελήσετε να απομακρυνθείτε λίγο και να αφοσιωθείτε στις δικές σας ιδέες. Κρατήστε την έμπνευση που παίρνετε από τους άλλους, αλλά μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να παρασυρθεί σε συγκρίσεις και ανταγωνισμούς.

Ο Ήλιος στον Ζυγό και ο Ουρανός φέρνουν τολμηρές και δημιουργικές ιδέες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σας. Το απόγευμα, χαμηλώστε τους ρυθμούς, σκεφτείτε ξανά τις φιλοδοξίες σας και αφήστε τα σχέδιά σας να εξελιχθούν, καθώς ο Πλούτωνας δημιουργεί μεγαλύτερη εσωτερική κινητικότητα.

Καρκίνος

Απομακρύνετε από το πρόγραμμά σας οτιδήποτε σας αποσπά ή δεν ταιριάζει με όσα θέλετε να πετύχετε σήμερα, αγαπητοί Καρκίνοι. Η Σελήνη στον Κριό συνδέεται με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας και σας ζητά να βάλετε όρια, ώστε να έχετε τον χώρο που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε και να προχωρήσετε.

Αφού τακτοποιήσετε τις πρωινές σας υποχρεώσεις και η Σελήνη περάσει στον Ταύρο, θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε περισσότερο με ανθρώπους από το περιβάλλον σας. Προσέξτε όμως τον χρόνο που περνάτε στο διαδίκτυο, καθώς ο Άρης γίνεται πιο ανήσυχος και υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την επαφή με τις άμεσες ευθύνες σας.

Ο Ήλιος και ο Ουρανός δημιουργούν μια πιο ανάλαφρη διάθεση και σας βοηθούν να ξαναβρείτε τη χαρά μέσα από την επαφή με τον εαυτό σας. Το απόγευμα, όταν η Σελήνη σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, κρατήστε αποστάσεις από ανθρώπους που μπορεί να προσπαθήσουν να σας χαλάσουν τη διάθεση.

Λέων

Ίσως ξυπνήσετε σήμερα με ένα ευχάριστο νέο που αφορά μια εξέλιξη την οποία περιμένατε, αγαπητοί Λέοντες. Η αρμονική όψη της Σελήνης στον Κριό με τον Κρόνο μπορεί να φέρει μια ευκαιρία που απαιτεί από εσάς σοβαρή προσπάθεια. Όταν εμφανίζονται οι κατάλληλες συνθήκες, το επόμενο βήμα εξαρτάται από το πόσο είστε διατεθειμένοι να δουλέψετε για να τις αξιοποιήσετε.

Οι καλές πράξεις μπορεί να επιστρέψουν σε εσάς, καθώς η Σελήνη σχηματίζει όψη με τον Δία το απόγευμα. Κάντε λοιπόν ό,τι μπορείτε για να μεταδώσετε καλή διάθεση, αγάπη και αισιοδοξία στους ανθρώπους γύρω σας.

Παράλληλα, ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο με τον Χείρωνα, πριν περάσει στο ζώδιό σας το βράδυ. Η αλλαγή αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά σας και σας ενθαρρύνει να αναλάβετε υπολογισμένα ρίσκα τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερη δυναμική στους σημαντικούς στόχους σας.

Παρθένος

Ρίξτε μια προσεκτική ματιά στο πρόγραμμά σας πριν ξεκινήσετε τη μέρα, αγαπητοί Παρθένοι, καθώς η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας. Αποφύγετε να φορτώσετε το πρόγραμμά σας με νέες υποχρεώσεις και αναζητήστε κενά χρόνου που μπορείτε να αξιοποιήσετε για ξεκούραση και προσωπική φροντίδα.

Η διάθεσή σας ανεβαίνει όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο και ενεργοποιήσει τον Άρη, ενώ σταδιακά θα αισθάνεστε μεγαλύτερη αισιοδοξία για την κατεύθυνση που έχετε επιλέξει. Αν μπορείτε να απομονωθείτε για λίγο και να ασχοληθείτε ήσυχα με τα όνειρα και τους στόχους σας, κάντε το.

Μην ξεχνάτε όμως να κοιτάζετε κατά διαστήματα τι συμβαίνει γύρω σας, καθώς η αρμονική σύνδεση του Ήλιου στον Ζυγό με τον Ουρανό μπορεί να φέρει απρόσμενες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Το απόγευμα, όταν ενεργοποιηθεί ο Πλούτωνας, απελευθερώστε την ένταση για να διατηρήσετε τις αντοχές σας.

Ζυγός

Περιορίστε την επαφή σας σε ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε ασφαλείς, αγαπητοί Ζυγοί, καθώς η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας. Όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο, θα αναζητήσετε πιο ήρεμες, τρυφερές και ουσιαστικές στιγμές.

Το δύσκολο τετράγωνο με τον Άρη, ωστόσο, δείχνει ότι δεν θα είναι εύκολο να αποσυρθείτε εντελώς από τις υποχρεώσεις σας. Καθώς ετοιμάζεστε να φύγετε από το σπίτι ή να ξεκινήσετε τη δουλειά σας, προσπαθήστε να παραμείνετε συνδεδεμένοι με τις αισθήσεις σας. Επαναφέρετε αυτή την πρακτική μέσα στην ημέρα, ώστε να αποφύγετε την υπερβολική διέγερση.

Η επαφή με πνευματικές ή εσωτερικές πρακτικές μπορεί επίσης να φέρει ευχάριστες εκπλήξεις, χάρη στην αρμονική όψη του Ήλιου με τον Ουρανό. Το απόγευμα, όταν ενεργοποιηθεί ο Πλούτωνας, προσέξτε ανθρώπους που προσπαθούν να σας αλλάξουν ή να σας κάνουν να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας.

Σκορπιός

Αξιοποιήστε όσο καλύτερα μπορείτε τις πρωινές σας συνήθειες, αγαπητοί Σκορπιοί, καθώς η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας. Η σημερινή ενέργεια σας καλεί να ελέγξετε πρώτα τις σωματικές, ψυχικές και συναισθηματικές σας ανάγκες, προτού μπείτε πλήρως στις υποχρεώσεις της εβδομάδας.

Με την είσοδο της Σελήνης στον Ταύρο θα αναζητήσετε περισσότερη σύνδεση με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Το τετράγωνό της όμως με τον Άρη μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ότι κάποιοι δικοί σας άνθρωποι κρατούν αποστάσεις. Μην αναλύετε υπερβολικά συμπεριφορές που μπορεί να είναι απλώς προσωρινές, καθώς αρκετοί γύρω σας μπορεί να δυσκολεύονται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι.

Ο Ήλιος στον Ζυγό και ο Ουρανός φέρνουν αναπάντεχες και πιο παιχνιδιάρικες στιγμές που μπορούν να ενισχύσουν τους δεσμούς σας. Το απόγευμα, όταν η Σελήνη σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, δείξτε περισσότερη φροντίδα στον εαυτό σας για να μην παρασυρθείτε σε μεταπτώσεις διάθεσης.

Τοξότης

Κοιτάξτε μπροστά και κρατήστε αποστάσεις από ανθρώπους που σας τραβούν ξανά σε καταστάσεις του παρελθόντος, αγαπητοί Τοξότες. Η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας και σας ωθεί να αναζητήσετε ανθρώπους που σας στηρίζουν και βλέπουν επίσης προς το μέλλον.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο και σχηματίσει τετράγωνο με τον Άρη, καταρτίστε ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τους σημαντικούς σας στόχους. Μόλις αποφασίσετε τη στρατηγική σας, περάστε στην πράξη χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Στα αισθηματικά, η σύνδεση του Ήλιου στον Ζυγό με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική και έντονη εξέλιξη, γι’ αυτό μην κλείνεστε απέναντι σε μια πιθανή ερωτική ευκαιρία. Παράλληλα, μείνετε προσηλωμένοι σε όσα πρέπει να ολοκληρώσετε, καθώς ο Πλούτωνας μπορεί να ενισχύσει το άγχος σας το απόγευμα.

Αιγόκερως

Μπείτε σταδιακά στο πρωινό σας πρόγραμμα, αγαπητοί Αιγόκεροι, αφήνοντας πίσω σκέψεις και συναισθήματα που δεν θέλετε να κουβαλήσετε μαζί σας στη νέα εβδομάδα. Η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας, υπενθυμίζοντάς σας ότι εσείς έχετε τον πρώτο λόγο στον τρόπο με τον οποίο αφηγείστε τη δική σας ιστορία.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο, αφήστε να φανεί περισσότερο η παιχνιδιάρικη πλευρά σας και δοκιμάστε να βάλετε μια δημιουργική πινελιά στη δουλειά σας. Ο Άρης μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις και εντάσεις, ενώ κάποιοι συνάδελφοι ίσως προσπαθήσουν να χαλάσουν τη διάθεσή σας.

Η αρμονική όψη του Ήλιου στον Ζυγό με τον Ουρανό, όμως, μπορεί να φέρει υποστήριξη από απρόσμενες πλευρές. Αντί να ασχοληθείτε με την αρνητικότητα, αναζητήστε ανθρώπους με τους οποίους μπορείτε να λειτουργήσετε θετικά. Το απόγευμα, όταν η Σελήνη σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, προσέξτε τις παρορμητικές αντιδράσεις.

Υδροχόος

Η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει το πρωί όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας, αγαπητοί Υδροχόοι, οδηγώντας σας σε μεγαλύτερη εσωτερική κατανόηση. Στραφείτε περισσότερο στην πνευματική σας πλευρά και παρατηρήστε τα μηνύματα ή τις συμπτώσεις που μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία της ημέρας.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο και σχηματίσει τετράγωνο με τον Άρη, κινηθείτε προσεκτικά στις επαφές με τους ανθρώπους που αγαπάτε, καθώς μπορεί να προκύψουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Αν δημιουργηθεί ένταση, προσπαθήστε να την αντιμετωπίσετε με κατανόηση.

Ο Ήλιος στον Ζυγό σε όψη με τον Ουρανό ενισχύει την ανάγκη σας να ξεφύγετε από τις συνηθισμένες διαδρομές και να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό. Είναι κατάλληλη στιγμή για να ακολουθήσετε τις ενδείξεις που σας οδηγούν προς μια νέα εμπειρία. Το απόγευμα, όταν ο Πλούτωνας γίνεται πιο έντονος, ελέγξτε τις ανάγκες σας και μην πιέσετε τον εαυτό σας μέχρι την εξάντληση.

Ιχθύες

Πριν ξεκινήσετε τη μέρα σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε πώς αισθάνεστε τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά, αγαπητοί Ιχθύες. Η φροντίδα της ευεξίας σας μπορεί να γίνει μέρος της πρωινής σας ρουτίνας, καθώς η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας.

Το περιβάλλον γύρω σας θα μοιάζει πιο ευχάριστο και φιλόξενο όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο. Το δύσκολο τετράγωνό της με τον Άρη, όμως, σας υπενθυμίζει να μην πιέσετε υπερβολικά τον εαυτό σας και να διατηρήσετε έναν σταθερό ρυθμό στις υποχρεώσεις σας.

Στις αισθηματικές ή επαγγελματικές συνεργασίες μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις, καθώς η αρμονική σύνδεση του Ήλιου στον Ζυγό με τον Ουρανό ευνοεί νέες συμφωνίες και απρόσμενες προτάσεις. Το απόγευμα, όταν η Σελήνη σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, προσέξτε κατά τη διαπραγμάτευση να διεκδικήσετε αυτό που θεωρείτε δίκαιο, ώστε να μην αισθανθείτε αργότερα ότι κάνατε υποχωρήσεις που δεν θέλατε.