Κατηγορηματικά αντίθετος με την τακτική όσων επικαλούνται στενή προσωπική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη εμφανίστηκε ο Φοίβος, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο της δικής τους επαγγελματικής διαδρομής.

Ο συνθέτης τοποθετήθηκε για τη συνύπαρξή τους στη δισκογραφία και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφεύγει να μιλά για την προσωπική ζωή του ερμηνευτή.

«Για μένα ο Γιώργος ήτανε τυπάς. Ήτανε περσόνα, φυσιογνωμία μεγάλη. Δεν μπορώ να επικαλεστώ ότι ήτανε φίλος μου ή ήμουνα φίλος του, όπως διαβάζω, ξέρεις, βγαίνει τώρα ο καθένας, του κάνουν μια ερώτηση και απαντάει, λες και είναι ο κολλητός του.

Εντάξει, όλοι εμείς είμαστε κάποιοι άνθρωποι που κάποια στιγμή συνεργάστηκαν μαζί του και όσα απόνερα της επαγγελματικής συνεργασίας μας μαζί του, ήταν μια επιφανειακή κοινωνική συναναστροφή, στην οποία ήτανε υπέροχος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο άτομο για παρέα από τον Γιώργο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο Φοίβος σημείωσε την απόστασή του από κρίσεις που αφορούν τον χαρακτήρα ή τις αποφάσεις του καλλιτέχνη.

«Τώρα το να πω εγώ για τον χαρακτήρα του Γιώργου ή για τη ζωή του, δεν μπορώ να πω. Δεν είμαι ικανός ούτε να τον κρίνω, ούτε να μιλήσω. Λένε, για να επικαλεστείς τη λέξη «φιλία» πρέπει να έχεις φάει ένα σακί αλάτι με τον άνθρωπο, έτσι; Οπότε, πέρα από αυτή την επιφανειακή, υπέροχη σχέση, κοινωνική συναναστροφή που είχαμε, δεν μπορώ να πω κάτι για το γιατί ο Γιώργος έκανε αυτό ή γιατί έκανε το άλλο, ή πώς ένιωθε ή πώς δεν ένιωθε».

Τα τραγούδια ως μέσο επικοινωνίας με το κοινό

Σύμφωνα με τον δημιουργό, ο ουσιαστικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς τον καλλιτέχνη βρίσκεται στις επιλογές του στο ρεπερτόριο.

«Νομίζω ότι είναι και προσβολή στη μνήμη του και καλύτερα είναι, νομίζω, να αφήσουμε τον κόσμο να τον γνωρίζει -γιατί όλοι τον γνωρίζουνε τον Γιώργο- με τον τρόπο που τον γνωρίζει μέσα από τα τραγούδια του. Και για να μην πέσουν να με φάνε οι συνάδελφοί μου, ναι, τα τραγούδια του δεν τα έγραψε ο ίδιος, δεν είναι δικά του βιώματα, αλλά ξέρεις, ο Γιώργος διάλεγε τα τραγούδια του.

Δηλαδή καθόταν, τα άκουγε και αν του έκανε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή το τραγούδι, αν μίλαγε στην ψυχή του, δηλαδή τον εξέφραζε πράγματι, το έλεγε. Άρα μέσα από τα τραγούδια του πράγματι μπορούμε να γνωρίσουμε τον Γιώργο. Και ας αφήσουμε τον καθένα να αντιλαμβάνεται και να αγαπάει τον Γιώργο με τον δικό του τρόπο, όπως αντιλαμβάνεται και όπως μιλάνε τα τραγούδια του στην ψυχή του».

Η συνύπαρξη των δύο δημιουργών σφράγισε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο, με κομμάτια που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και διαμόρφωσαν έναν χαρακτηριστικό ήχο. Η δισκογραφική αυτή περίοδος παραμένει σημείο αναφοράς για όσους παρακολουθούν την πορεία του ερμηνευτή.