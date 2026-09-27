Η Άννα Βίσση είχε απέναντί της τη νεαρή «Αννούλα», μέσα από ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάστηκε στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Η έφηβη εκδοχή της προερχόταν από την εποχή των πρώτων εμφανίσεών της στην Κύπρο, όταν τραγουδούσε και έπαιζε πιάνο σε ασπρόμαυρα πλάνα του ΡΙΚ.

Η κουβέντα ανάμεσα στις δύο εκδοχές της τραγουδίστριας ξεκίνησε με την 17χρονη Άννα να προσπαθεί να καταλάβει πού βρίσκεται και πόσοι άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να την παρακολουθήσουν. «Είναι πολλοί άνθρωποι εκεί; Πάνω από 200;» αναρωτήθηκε, με τη σημερινή Άννα Βίσση να απαντά: «ναι, πάνω σίγουρα». Η αντίδραση της νεαρής Άννας ήρθε αμέσως: «Πω πω, σκίσαμε δηλαδή, μπράβο!».

Από τα μαλλιά μέχρι τον Νίκο: Η κουβέντα της Άννας με την Αννούλα

Η συζήτηση συνέχισε με την εμφάνιση της τραγουδίστριας και τις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα. «Τι έκανες στα μαλλιά μου;» ρώτησε η έφηβη Άννα, με τη σημερινή τραγουδίστρια να απευθύνεται στο κοινό: «Μόνο αυτό πρόσεξε πάνω μου, παιδιά;».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Τα μαλλιά και τι δεν τα έχω κάνει! Τα έκανα κόκκινα, κίτρινα, σαντρέ, τα έκοψα, τα μάκρυνα, τα ξύρισα». Η νεαρή Άννα παρατήρησε: «Μια χαρά είναι τα ξανθά».

Λίγο αργότερα ήρθε η ερώτηση για το πότε διαδραματίζεται η σκηνή. «Τι έτος έχετε;» ρώτησε η 17χρονη, ακούγοντας ως απάντηση το «2026». Η απορία της ήταν άμεση: «Και ακόμη τραγουδάς; Και τι τραγούδια λες;». Η σημερινή Άννα Βίσση της απάντησε: «Αυτά που μου γράφει ο Νίκος».

Η νεαρή Άννα δεν γνώριζε φυσικά ποιον εννοούσε. «Ποιος Νίκος;» ρώτησε, για να ακούσει από τη σημερινή εκδοχή της: «Σωστά, δεν ξέρεις ακόμα ποιος είναι ο Νίκος. Μεγάλη ιστορία, κρατάει πάνω από μισό αιώνα».

Η συνομιλία κατέληξε σε μια πιο προσωπική ερώτηση της νεαρής Άννας: «Εμένα με αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει;». Η απάντηση που ακολούθησε ήταν: «Εσένα σε έχω μεγαλώσει. Θα είμαστε για πάντα μαζί».

Αμέσως μετά τον διάλογο, η Άννα Βίσση τραγούδησε το «Ξανά», ενώ στις οθόνες και στη σκηνή παρουσιάστηκαν φωτογραφίες και εξώφυλλα από διαφορετικές περιόδους της δισκογραφικής της διαδρομής.

Η συναυλία συνεχίστηκε και με μια ακόμη επιλογή που είχε προκύψει από το κοινό. Μέσω ψηφοφορίας στο Spotify, οι θαυμαστές κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά». Πρώτο αναδείχθηκε το «Μαύρα γυαλιά» και η Άννα Βίσση το ερμήνευσε φορώντας ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά.