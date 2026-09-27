Μία ιδιαιτέρως συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην τελευταία παράσταση της περιοδείας που συμμετείχε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος καθώς ο ηθοποιός μοίρασε τριαντάφυλλα στους συναδέλφους του.

Όλα έγιναν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην τελευταία παράσταση του «Υπηρέτη δύο αφεντάδων».

Σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο TikTok, ο ηθοποιός εμφανίζεται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Άλσους «Δημήτρης Κιντής» στην Ηλιούπολη, μαζί με τον υπόλοιπο θίασο και λίγο πριν από την ολοκλήρωση της βραδιάς, μοιράζει από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στους συνεργάτες του, προκαλώντας συγκίνηση στους θεατές, αλλά και στα μέλη της παράστασης.

Στον θίασο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Φαίη Ξυλά, ο Γιωργής Τσαμπουράκης, ο Γιώργος Ψυχογυιός, ο Άρης Κακλέας, η Φραγκίσκη Μουστάκη και η Μένη Κωνσταντινίδου.